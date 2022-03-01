Dünya Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ABD ile çalışmaya hazırız
AVRUPA

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD ile çalışmaya hazırız

Rusya - Ukrayna savaşında altıncı güne girilirken, son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Son olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada Ukrayna'ya gerçekleştirilen operasyonların hedeflerine ulaşıncaya kadar devam edeceğini belirterek, "Stratejik iktidar konusunda ABD ile ortak çalışmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD ile çalışmaya hazırız
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavro

Rusya Ukrayna savaşı 6'ncı gününde de devam ediyor. İki ülke arasında dün yapılan müzakere görüşmeleri de sonuçsuz kaldı. İki ülkenin birbirine ilettikleri talepler kabul edilmeyince müzakereler ikinci tura kaldı. İki ülke arasında yaşananlarla ilgili açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada, bazı Avrupa ülkelerinin topraklarında ABD'nin nükleer silahlarının bulunmasının Rusya için kabul edilemez olduğunu vurguladı, bu silahların ABD'ye dönmesinin zamanının çoktan geldiğinin altını çizdi.

Rusya-Ukrayna savaşında altıncı gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler
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'Hedefe ulaşana kadar devam edeceğiz'

Silahsızlanma konusundaki bir konferansta konuşan Lavrov, "Ukrayna hala nükleer tehlikeye sahip. Bu tehlikeye cevap vermemezlik edemeyiz. Rusya hedefine ulaşana kadar devam edecek. Hedefimizi gerçekleştirene kadar operasyona devam edeceğiz. Batı eski SSCB ülkelerinin topraklarında askeri tesisler kurmaktan vazgeçmeli. ABD nükleer silah sözleşmesi şartlarına uymalı. ABD nükleer silahının Avrupa’da olmasını kabul edemeyiz. Stratejik iktidar konusunda ABD ile ortak çalışmaya hazırız."

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