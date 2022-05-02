Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov İtalyan televizyonuna konuştu: Operasyonun 9 Mayıs'ta bitirileceği iddialarını yalanladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov İtalyan televizyon kanalı "Rete 4"te, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı zafer elde ettiği 9 Mayıs'ta bitireceğine dair çıkan haberlere ilişkin Lavrov, "Rusya, Ukrayna'daki özel operasyonun tamamlanmasını, Nazizm'e karşı kazanılan 9 Mayıs Zafer Günü'ne kadar hızlandırmayı amaçlamıyor. Askerlerimiz eylemlerini belirli bir tarih üzerine yapay olarak uyarlamayacak. Ukrayna'daki operasyonun ritmi her şeyden önce sivil halk ve Rus askeri personeli için riski en aza indirme gereksinimine bağlıdır." ifadelerini kullandı.

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HİTLER'İN DE YAHUDİ KÖKLERİ VARDI

Ukrayna'daki Nazi varlığının inkar edilemeyeceğini, bazı Ukraynalı askerlerin vücutlarında Nazi sembollerinden dövmeleri olduğunu savunan Lavrov, "(Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'nin Yahudi olduğunu söylüyorlar. Bana göre Hitler'in de Yahudi kökleri vardı. En büyük Yahudi karşıtları, Yahudilerdir." yorumunu yaptı.

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Sergey Lavrov, nükleer savaştan kaçındıklarını ancak bu riski küçümsemediğini de söyledi. Lavrov ayrıca "Kiev'in Rusya ile barış görüşmelerini sabote ettiğini" savundu.