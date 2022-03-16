Dünya Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Mevcut kriz dünya düzenini belirleyecek
AVRUPA

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Mevcut kriz dünya düzenini belirleyecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Mevcut kriz önemli bir an. Dünya düzenini belirleyecek" dedi. Lavrov ayrıca "Ukrayna ile barış görüşmeleri zor ama uzlaşma konusunda umut var" derken "Ukrayna ile bazı formüller üzerinde anlaşmaya yakınız" diye ekledi.

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Haber Merkezi Diğer
​Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Mevcut kriz dünya düzenini belirleyecek
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov açıklama yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile barış görüşmelerinin kolay olmadığını söyledi ancak uzlaşma için umut olduğunu da sözlerine ekledi.

Lavrov "Müzakerecilerimiz tarafından verilen değerlendirmeler bana rehberlik ediyor. Müzakerelerin bariz nedenlerden kolay olmadığını söylüyorlar. Ancak yine de bir uzlaşmaya varma umudu var" dedi.

  • Lavrov ayrıca "Ukrayna ile bazı formüller üzerinde anlaşmaya yakınız" diye de vurguladı.

Yaşanan mevcut krizin dünyaya etkisine de değinen Lavrov, "Mevcut kriz önemli bir an. Dünya düzenini belirleyecek" dedi.

RUS MÜZAKERECİDEN AÇIKLAMA

Interfax'a konuşan Rus müzakereci Vladimir Medinsky, "Ukrayna ile görüşmeler yavaş ve zor ilerliyor. Rusya samimi bir şekilde en yakın zamanda barış istiyor" dedi.

Medinsky, "Rusya, barışçıl, özgür, nötr, bağımsız ve NATO üyesi olmayan bir Ukrayna istiyor." ifadelerini kullandı.

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