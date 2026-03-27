Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Putin ve Trump birbirlerine saygı duyuyor

00:4027/03/2026, Cuma
ABD Başkanı Donald Trump - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın birbirlerine saygı duyduğunu belirtti. Lavrov, iki liderin her zaman aynı fikirde olmasalar da "büyük siyasetçiler" gibi anlaşabildiğini dile getirdi.

Fransız France 2 kanalına verdiği özel röportajda Lavrov, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lavrov, "Birçok defa dile getirdik. Biz asla tamamen sivil hedefleri vurmuyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın saldırı hedeflerinin bir şekilde Ukrayna ordusunun cephedeki faaliyetlerine bağlı olduğunu savunan Lavrov, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ise Rusya'da, sivil hedeflere saldırmaktan asla çekinmiyor." dedi.

Lavrov, Putin ve Trump'ın birbirlerine saygı duyduklarını ve her zaman aynı fikirde olmasalar da "büyük siyasetçiler" gibi anlaşabildiğini dile getirdi.


"Vladimir Putin, diyaloğa her zaman açık"

Lavrov, geçen yılki Alaska zirvesinin ardından Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında barış konusunda yapılan tüm müzakerelerin, Avrupa Birliği (AB) ve NATO tarafından engellendiğini iddia etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Putin'e olası bir telefon araması hakkında ise Lavrov, "Vladimir Putin, diyaloğa her zaman açık." dedi.


