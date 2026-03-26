Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Zelenskiy, NATO'nun Ortak Sefer Gücü'nün tam üyesi olmak istediklerini belirtti

16:1826/03/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Zelenskiy, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirilen JEF toplantısında katılımcılara hitap etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO'nun Ortak Sefer Gücü'nün (JEF) tam üyesi olmayı hedeflediklerini belirterek, "Deneyimlerimizi ve yeteneklerimizi kullanarak JEF'i daha da güçlendirmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirilen JEF toplantısına çevrim içi bağlanarak katılımcılara hitap ettiğini aktardı.

Ukrayna'nın JEF üyesi olmak istediğinin altını çizen Zelenskiy, "Hedefimiz, açık ve net. Ukrayna, JEF'in tam üyesi olmaya hazır. Deneyimlerimizi ve yeteneklerimizi kullanarak JEF topluluğunu daha da güçlendirmeye hazırız." açıklamasında bulundu.

JEF'in, Ukrayna'ya "geliştirilmiş müttefik" statüsünü verdiğini belirten Zelenskiy, NATO'nun düzenlediği "Tarassis" gibi askeri tatbikatlara da katılmak istediklerine dikkati çekti.

Zelenskiy, Avrupa'nın, füze ve hava savunma sistemlerini kendisinin üretmesi gerektiğini savunarak, "Diğer müttefiklerin askeri-sanayi kompleksine güvenemeyiz." görüşünü paylaştı.

Avrupa'da bu yöndeki çalışmaların hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Bu imkanları oluştururken her gün Rus füzelerinden korunmaya ihtiyacımızın olduğunu lütfen unutmayın." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın, silah, önleyici dronlar ve radar gibi savunma sistemleri üretimi konusunda güçlü altyapıya sahip olduğunun altını çizerek, "Siz ise maddi imkanlara sahipsiniz. Tüm bunları daha da birleştirelim." çağrısında bulundu.

İran'ın fırlattığı insansız hava araçlarına (İHA) karşı mücadele konusunda Körfez ülkelerine işbirliği teklif ettiklerini anlatan Zelenskiy, "Ekiplerimiz, ilk anlaşmaları hazırladı bile. Ukrayna, insansız hava araçlarının kullanımında dünyanın en büyük deneyimine sahip. Ukrayna'nın, Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki güvenliğe katkı sağlaması, küresel güvenliği için de gerçek bir katkı olacak." görüşünü paylaştı.


#Rusya-Ukrayna savaşı
#Ukrayna Devlet Başkanı
#Volodimir Zelenskiy
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
