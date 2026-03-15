Zelenskiy: Rusya bu hafta 86 füze, 1530'dan fazla güdümlü bomba ve 1770 İHA ile saldırdı

Rus ordusunun bu sürede ülkesine 86 füze, 1530'dan fazla güdümlü bomba ve 1770 insansız hava aracı (İHA) fırlattığını kaydeden Zelenskiy, “Bu füzelerin her biri, yaptırımları aşmak için Rusya'ya tedarik edilen en az 60 yabancı bileşeni içeriyor. Eğer dünya, Avrupa ve Orta Doğu'da aynı anda balistik saldırılara karşı hava sahasını kapatacak yeterli hava savunma araçlarına sahip değilse, Rusların elinden, fabrikalarında füze üretme imkanını almalıyız” ifadelerini kullandı.