Zelenskiy’den kritik uyarı: Rusya, İran'a asker gönderebilir

12:3011/03/2026, Çarşamba
DHA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın İran'a asker gönderme ihtimalinin bulunduğunu kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bir gazeteciye verdiği özel röportajda, Moskova'nın Tahran yönetimine sağladığı silah desteğinin boyutlarına değinerek, “Rusya, İran rejimini insansız hava araçlarıyla desteklemeye başladı. Füze konusunda da kesinlikle yardım edecek, ayrıca onlara hava savunması konusunda da yardımcı oluyor. Sırada ne var?” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesini örnek göstererek, benzer bir senaryonun İran-Rusya ekseninde de yaşanabileceğini belirten Zelenskiy, “Mevcut durum göz önüne alındığında ortada tek bir soru var: İran rejimini asker göndererek destekleyen ilk ülke hangisi ve ne zaman olacak? Tıpkı Kuzey Kore'nin 10 bin asker gönderdiği Rusya'da olduğu gibi... Bu askerler şu an Rusya'da konuşlanmış durumda ancak Ukrayna'ya gönderilebilirler. Aynı şey İran'da da olabilir; Rusya oraya asker gönderebilir” açıklamasını yaptı.


#Vladimir Zelenskiy
#Rusya
#İran
