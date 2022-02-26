Vladimir Zelenskiy kimdir? Zelenskiy kaç yaşında? Zelenskiy oyuncu muydu? Vladimir Zelenskiy'nin biyografisi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş gündeme oturdu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in verdiği emirle Rus ordusu Ukrayna topraklarına girdi. Aralarındaki mücadele sonrası devlet başkanlarının hayat hikayesi çok merak edildi.

Vladimir Zelenskiy kimdir?

Volodimir Oleksandroviç Zelenskiy 25 Ocak 1978’de Ukrayna'nın Krivoy Rog şehirinde doğmuştur. Zelenskiy hukuk mezunudur. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, senarist, oyuncu, komedyen ve yönetmenlik yapmıştır. 2019 yılında aday olduğu Ukrayna Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalarak seçimi kazanmıştır.

Vladimir Zelenskiy oyuncu muydu?

Sovyetler Birliği'nden bu yana eğlence sektöründe, sorulara komik cevaplar veren komedi grubu yarışması olan "Neşeli ve Yetenekliler Kulübü"nde (KVN) komedyenlik kariyerine başladı. "Kvartal 95" ismini verdiği kendi grubu ile yarışmalara katılarak ve gösteriler düzenleyerek şöhreti yakalayan Zelenskiy, daha sonra hem Rusya hem de Ukrayna yapımı çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı. Zelenskiy, Ukrayna'da bir televizyon kanalında 2015'te oynadığı "Halkın Hizmetkarı" isimli dizi ile sıradan bir öğretmen iken bir video sayesinde kısa sürede halk kahramanı olarak Ukrayna Devlet Başkanlığına gelen bir karakteri canlandırdı. Geçen yıl bu dizinden esinlenerek "Halkın Hizmetkarı" partisini kurup siyasete adım atan Zelenskiy, kısa sürede devlet başkanlığına adaylığını açıkladı.

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Okul arkadaşı Yelena ile 2003'ten bu yana evli olan Zelenskiy, iki çocuk sahibi.

OYNAT 00:43 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Kiev sokaklarından halka seslendi: Sahte haberlere inanmayın ben buradayım Ukrayna Devlet Başkanı Vladamir Zelenskiy, sosyal medya hesabından Kiev'de sokakta çekilen görüntüyle Ukraynalılara seslendi.



İnternette çok fazla yalan haber olduğunu ifade eden Zelenskiy, 'Ukrayna ordusundan silahları bırakıp tahliyesini istediğime dair çok fazla dezenformasyon var. Ben buradayım millet. Vazgeçmiyoruz. Ülkemizi koruyacağız. Silahlarımız gerçektir ve gerçek şudur ki burası bizim vatanımız. Vatanımızı, ülkemizi, çocuklarımızı koruyacağız. Yaşasın Ukrayna.' dedi.

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DÜNYA Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Putin’in önerisini kabul etti