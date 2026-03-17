Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya: Ukrayna'ya ait 218 İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde vurduk

12:5217/03/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Vurulan İHA'ların parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 218 insansız hava aracının (İHA) Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 20.00'den bugün 09.00'a kadar 218 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler üzerinde yok edildiği kaydedilen açıklamada, bunların 43'ünün Moskova bölgesinde düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vurulan İHA'ların parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığını ifade etti.



#İHA
#Rusya Savunma Bakanlığı
#Ukrayna
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
