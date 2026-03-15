Ukrayna: Rus ordusu 68 füze ve 430 İHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın dün gece Ukrayna'ya yönelik füze ve İHA'larla yoğun hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Rus ordusunun bu saldırıda seyir, balistik, hipersonik olmak üzere farklı tipten toplam 68 füze kullandığı belirtilerek, 430 İHA'nın da Ukrayna'ya fırlatıldığı aktarıldı.