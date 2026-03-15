Ukrayna: Rus ordusu 68 füze ve 430 İHA ile saldırı düzenledi

09:3515/03/2026, Pazar
DHA
Ukrayna yazılı açıklama yaptı
Ukrayna ordusu, Rus ordusunun ülkenin farklı bölgelerine 68 füze ve 430 insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini bildirdi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın dün gece Ukrayna'ya yönelik füze ve İHA'larla yoğun hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Rus ordusunun bu saldırıda seyir, balistik, hipersonik olmak üzere farklı tipten toplam 68 füze kullandığı belirtilerek, 430 İHA'nın da Ukrayna'ya fırlatıldığı aktarıldı.

Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri tarafından 58 füze ve 402 İHA'nın etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, kalan füze ve İHA'ların ülkedeki 11 noktaya isabet ettiği bilgisi paylaşıldı.


#Ukrayna
#Rusya
#saldırı
