Ukrayna saldırısı nedeniyle Moskova'da uçuşlar kısıtlandı

Ukrayna saldırısı nedeniyle Moskova’da uçuşlar kısıtlandı

17:0022/02/2026, Pazar
IHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviation), Ukrayna’nın düzenlediği İHA saldırıları nedeniyle başkent Moskova’daki havalimanlarında uçuşların kısıtlandığını bildirdi.

Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereler sürerken, taraflar arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviation), Ukrayna’nın düzenlediği İHA saldırıları nedeniyle başkent Moskova’da bulunan havalimanlarında uçuşların güvenlik gerekçesiyle kısıtlandığını bildirdi. Rus basını, Moskova’daki havaalanlarına giden dört uçağın başka havalimanlarına yönlendirildiğini belirterek, St. Petersburg’dan Moskova’ya doğru kalkan bir uçağın ise geri döndüğünü aktardı.

Rusya 11 İHA düşürdü

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, hava savunma sistemleri tarafından bir saatten az bir sürede başkente saldırıda kullanılan Ukrayna’ya ait 11 İHA’nın düşürüldüğünü açıkladı. Saldırılardaki can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.



