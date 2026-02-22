Rusya'dan Ukrayna'ya çok cepheli hava saldırısı: Füze yağmuruna tuttular

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’nın farklı bölgelerine eş zamanlı füze ve İHA saldırıları düzenlediği bildirildi. Açıklamaya göre saldırılarda seyir, balistik ve hipersonik olmak üzere toplam 50 füze ile 297 insansız hava aracı kullanıldı.





Ukrayna hava savunma unsurlarının 33 füzeyi ve 274 İHA’yı etkisiz hale getirdiği belirtilirken, kalan mühimmatın 14 farklı noktaya isabet ettiği kaydedildi.





Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bazı bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Zelenskiy, Kiev, Sumi, Dnipropetrovsk, Kirovograd, Mıkolayiv, Odessa ve Poltava bölgelerinin hedef alındığını ifade etti.









Ölü ve yaralılar var





Saldırılar sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını aktaran Zelenskiy, “Saldırının ana hedefi enerji sektörüydü. Sıradan konut binaları ve demir yolu da hasar gördü.” dedi.





Savaşın sona erdirilmesi için ABD ile Ukrayna ve Rusya arasında üçlü müzakerelerin sürdüğünü hatırlatan Zelenskiy, Moskova’nın diplomasi yerine hava saldırılarına ağırlık verdiğini savundu.





Zelenskiy ayrıca, Rusya’nın son bir hafta içinde Ukrayna’ya 1300’den fazla İHA, 96 füze ve 1400’ün üzerinde güdümlü bomba ile saldırı düzenlediğini açıkladı.





Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu saldırıları “terör saldırısı” olarak nitelendirdi.

Rusya'dan açıklama





Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.





Son 24 saat içinde Ukrayna’nın Rusya’daki sivil altyapıya yönelik "terör saldırılarına" karşılık verildiği kaydedilen açıklamada, "Rus ordusu, Ukrayna askeri ve sanayi tesislerine, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan enerji altyapı tesislerine karadan ve havadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları kullanarak büyük bir saldırı düzenledi." ifadeleri kullanıldı.





Saldırının hedefine ulaştığı bildirilen açıklamada, belirlenen bütün hedeflerin vurulduğu belirtildi.





Bakanlığın açıklamasında, gece boyunca Rus hava savunma sistemlerinin Moskova dahil ülkenin çeşitli bölgelerinde Ukrayna’ya ait toplam 86 uçak tipi insansız hava aracını düşürdüğü bilgisi de paylaşıldı.







