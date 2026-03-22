Zelenskiy: Rusya bin550 İHA ve bin 260'tan fazla güdümlü bomba ile saldırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya son bir haftada düzenlediği hava saldırıları hakkında bilgi verdi. Rus ordusunun bu sürede yaklaşık 1550 insansız hava aracı (İHA) ve 1260'tan fazla güdümlü bomba ile Ukrayna'ya saldırdığını belirten Zelenskiy, Rusya'nın bu dönemde iki füze de attığını kaydetti.