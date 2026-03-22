Zelenskiy: Rusya bin550 İHA ve bin 260'tan fazla güdümlü bomba ile saldırdı

14:2022/03/2026, Pazar
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sosyal medya hesabından açıklama yaptı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine son bir haftada düzenlediği hava saldırılarında yaklaşık 1550 insansız hava aracı ve 1260'tan fazla güdümlü bomba kullandığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya son bir haftada düzenlediği hava saldırıları hakkında bilgi verdi. Rus ordusunun bu sürede yaklaşık 1550 insansız hava aracı (İHA) ve 1260'tan fazla güdümlü bomba ile Ukrayna'ya saldırdığını belirten Zelenskiy, Rusya'nın bu dönemde iki füze de attığını kaydetti.

Zelenskiy, son dönemde Rusya'ya yönelik yaptırımların kısmen kaldırıldığını vurgulayarak, “Rusya'nın elde ettiği kar, ona dokunulmazlık hissi ve savaşı sürdürme imkanı veriyor. Bu nedenle, baskı devam etmeli ve yaptırımlar işe yaramalıdır” ifadelerini kullandı.



#Vladimir Zelenskiy
#Ukrayna
#Rusya
