Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı

15:2020/03/2026, Cuma
AA
Zelenskiy, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ramazan Bayramı vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında, "Ukrayna'da ve dünyanın dört bir yanındaki tüm Müslümanların bayramı mübarek olsun." ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşının 5 yıldır devam ettiğini anımsatan Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine yönelik savaşı aslında 2014'te başlattığını kaydetti.

Kırım Tatar Türkleri ve ülkesindeki birçok Müslüman vatandaşın savaş nedeniyle bayramı evlerinden uzak kutlamak zorunda kaldığını belirten Zelenskiy, "Ayrıca, yüzlerce siyasi tutuklu ve binlerce mahkum Rus hapishanelerinde uydurma suçlamalarla tutuluyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Orta Doğu'da savaşın sürdüğüne işaret ederek, bu durumdan tüm dünyanın etkilendiğini vurguladı.

İran'ın, bölgedeki ülkelere yönelik saldırıları sürdürdüğünü kaydeden Zelenskiy, "Her gün bu tür zorluklarla karşılaşan Ukraynalılar için, terörün dünyanın hiçbir yerinde hüküm sürmemesi ve her bölgede hayatın gerektiği gibi korunması önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm Müslüman ailelere barış ve huzur dileyen Zelenskiy, mesajının sonunda Türkçe, "Ramazan Bayramınız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.



EMEKLİYE ÖTV'SİZ 0 ARAÇ TEKLİFİ SON DURUM! Emeklilere ÖTV'siz araç verilecek mi, şartlar belli oldu mu? Marka marka otomobiller...