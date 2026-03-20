Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı

Zelenskiy, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rusya-Ukrayna savaşının 5 yıldır devam ettiğini anımsatan Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine yönelik savaşı aslında 2014'te başlattığını kaydetti.

Kırım Tatar Türkleri ve ülkesindeki birçok Müslüman vatandaşın savaş nedeniyle bayramı evlerinden uzak kutlamak zorunda kaldığını belirten Zelenskiy, "Ayrıca, yüzlerce siyasi tutuklu ve binlerce mahkum Rus hapishanelerinde uydurma suçlamalarla tutuluyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Orta Doğu'da savaşın sürdüğüne işaret ederek, bu durumdan tüm dünyanın etkilendiğini vurguladı.

İran'ın, bölgedeki ülkelere yönelik saldırıları sürdürdüğünü kaydeden Zelenskiy, "Her gün bu tür zorluklarla karşılaşan Ukraynalılar için, terörün dünyanın hiçbir yerinde hüküm sürmemesi ve her bölgede hayatın gerektiği gibi korunması önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm Müslüman ailelere barış ve huzur dileyen Zelenskiy, mesajının sonunda Türkçe, "Ramazan Bayramınız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.







