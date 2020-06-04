Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Türkiye ile çok yönlü iş birliğimizin önemli sonuçları oldu
ASYA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Türkiye ile çok yönlü iş birliğimizin önemli sonuçları oldu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, karşılıklı saygı ve çıkara dayanan ilişkiler sayesinde Türkiye ile Rusya arasında çok yönlü iş birliğinin önemli sonuçları olduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
Mariya Zaharova
Mariya Zaharova

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği basın toplantısında, bir süre önce ABD Dışişleri yetkilisi Matthew Palmer'in Türkiye'nin Rusya ile iş birliğini güçlendirme ve genişletme isteğinden Washington'un endişe duyduğuna ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

  • Rusya'nın Türkiye ile ilişkilerinde Suriye'deki gelişmelerle bağlantılı olarak enerji, ticaret ve turizm alanında baskı yaptığı yönündeki iddiaları reddeden Zaharova, "(Türkiye ile) çok yönlü iş birliğimizin önemli sonuçları, aslında karşılıklı çıkara dayanan, baskı ve zorlama olmadan karşılıklı saygı temelinde ilişkiler kurma sayesinde mümkün oldu." dedi.

Washintgon'da "karşılıklı saygı" kelimesinin ne anlama geldiğinin unutulduğunu kaydeden Zaharova, Türkiye ile Rusya arasındaki çok yönlü ikili ilişkilerin örnek alınabileceğine işaret etti.

Zaharova, ABD yönetiminin Türkiye'ye yönelik "periyodik yaptırım tehdidinde" bulunmasını eleştirerek, bu durumun ABD'nin müttefiklik anlayışındaki kusuru gösterdiğini ifade etti.

Suriye'deki durum ile ilgili de değerlendirmede bulunan Zaharova, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkesin uygulandığını ve Türk-Rus ortak askeri devriyesinin devam ettiğini hatırlattı.

Rusya: Esed rejimine MİG-29 savaş uçakları verdik
DÜNYA
Rusya: Esed rejimine MİG-29 savaş uçakları verdik
Abone Ol Google News
Daha iyi tedbir daha iyi sonuç

Daha iyi tedbir
daha iyi sonuç

​Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.
Rusya henüz uçakları kullanmadı

Rusya henüz
uçakları kullanmadı

​ABD'den son dakika Libya açıklaması geldi.
Libyayı darbecilere bırakmayacağız

Libya'yı darbecilere
bırakmayacağız

Erdoğan ile Serrac, basın toplantısı düzenledi.
Süper Lig'e <br>saat ayarı

Süper Lig'e
saat ayarı

​Maçların başlama saatleri değiştirildi.
Vekillikleri düşürüldü

Vekillikleri düşürüldü

Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları için karar verildi.
Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

Artık eş rıza göstermeden müşterek ev satılamayacak.
Erdoğan'dan dünyaya videolu mesaj

Erdoğan'dan dünyaya videolu mesaj

Koronavirüs aşısı dünyanın ortak malı olmalı.
8 soruda George Floyd protestoları

8 soruda George Floyd protestoları

​Ne kadar sürecek? Protestocular ne talep ediyor?
Masum dünyalarını<br>kirleten vahşet: Irkçılık

Masum dünyalarını
kirleten vahşet: Irkçılık

​Floyd'un öldürülmesi siyahi ebeveynleri endişelendiriyor.
Türkiye aleyhine bir konu kabul edilemez

Türkiye aleyhine bir konu kabul edilemez

​Ukrayna'da 1915 olaylarına yönelik hazırlanan yasa tasarısı geri çekildi.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
40 ülkeye <br>uçuşlar başlıyor

40 ülkeye
uçuşlar başlıyor

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu duyurdu.
Milyonlarca<br>kez izlendi

Milyonlarca
kez izlendi

​Nitelikli yayıncılığın büyük başarısı.
Şimdiden müjdeleyebiliriz

Şimdiden müjdeleyebiliriz

Bakan Selçuk, büyük bir proje başlatıldığını söyledi.
Kimi ilde<br>40 kuruşu aştı

Kimi ilde
40 kuruşu aştı

​İndirim sonrası benzin ve motorinde ilginç tablo.
Beslediği terör<br>ABD'yi vurdu

Beslediği terör
ABD'yi vurdu

ANTİFA örgütü kim? PKK ile nasıl bir ilişkisi vardı?
Trablus'ta <br>kontrol sağlandı

Trablus'ta
kontrol sağlandı

Hafter milisleri başkentten çekilmeye başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.