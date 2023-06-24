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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan 'iç çatışmayı' önlemek için birlik çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, potansiyel “iç çatışma” tehdidini önlemek için Rusya'da birlik çağrısı yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, yaptığı açıklamada, "Bir başkomutanımız var. Herkesi birlik olmaya çağırdı. Şimdi asıl mesele bu. Hepimizin her şeye karşı kendi tutumu var. Ancak tarihte, kişinin kişisel özelini ertelemesi gereken anlar var. Yüzde 100 haklı olduğunu düşünüyorsan bile. Neden? Çünkü şimdi birlik olmazsak, herkes kendisini düşünecek olursa ya da durumu kendine göre değerlendirecek olursa, artık hiçbir şeyin önemi kalmayacak” ifadelerini kullandı.

14:00 . 24/06/2023 Cumartesi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Wagner'in ayaklanma girişimine karşı birlik olma çağrısı yaptı.


Zaharova yaptığı açıklamada,
"Bir başkomutanımız var. İki değil, üç değil. Herkesi birlik olmaya çağırdı. Şimdi asıl mesele bu. Hepimizin her şeye karşı kendi tutumu var. Ancak tarihte, kişinin kişisel özelini ertelemesi gereken anlar var. Yüzde 100 haklı olduğunu düşünüyorsan bile. Neden? Çünkü şimdi birlik olmazsak, herkes kendisini düşünecek olursa ya da durumu kendine göre değerlendirecek olursa, artık hiçbir şeyin önemi kalmayacak”
ifadelerini kullandı.

Düşmanın ülkede iç çekişme beklediğini belirten Zaharova,
“Ama ona yenik düşersek, uğruna yaşadığımız ve savaştığımız her şey boşa gidecek. Birleşin. Siz kardeşsiniz. Kişilerin çıkarlarını değil, hepimizin çıkarlarını savunuyorsunuz. Kocaman ailenizi koruyorsunuz. Ve her zaman inandığımız ve desteklediğimiz gibi size inanıyoruz”
ifadelerini kullandı.


Rusya'da darbe yapmaya girişen Wagner grubu kimdir? Hangi ülkelerde faaliyet gösteriyor?
Rusya'da darbe yapmaya girişen Wagner grubu kimdir? Hangi ülkelerde faaliyet gösteriyor?

Rus ordusunu kendilerine saldırı düzenlemekle suçlayarak Rus yönetimine isyan başlatan Wagner grubu, kuruluşundan bu yana Afrika'dan Orta Doğu'ya kriz bölgelerindeki rolüyle gündeme geldi. Şirketinin Kremlin Sarayı'na yemek sağlaması nedeniyle "Şef" lakabıyla anılan zengin iş adamı Yevgeniy Prigojin ve eski Rus istihbarat subayı Dmitry Utkin'e ait güvenlik şirketi Wagner grubu, 2014'te Donbas ihtilafında Rusya destekli ayrılıkçıları desteklemek için kuruldu. O zamandan beri birçok farklı bölgede faaliyet gösteren Wagner şirketinin Ukrayna’da ne kadar askeri var? Wagner başka hangi ülkelerde faaliyet gösteriyor? Rusya’nın diğer özel askeri şirketleri hangileri? ve bu darbe sürecine nasıl gelindi? Rusya'da yaşanan krizin perde arkasının detayları haberimizde...


#Rusya
#Dışişleri Bakanlığı
#Mariya Zaharova
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