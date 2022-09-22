Rusya doğal gaz boru hattına yapılan sabotaj planını bozdu

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbarat servisinin Türkiye ve Avrupa’ya doğalgaz ve petrol sevkiyatı yapan bir petrol boru hattına sabotaj girişiminde bulunduğunu duyurdu.

FSB tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna istihbarat servisinin Türkiye ve Avrupa’ya enerji tedariki yapılan bir petrol ve gaz tesisine yönelik sabotaj ve terör eylemi gerçekleştirme girişimi engellenmiştir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada yakalanan kişinin Rus vatandaşı olduğu aktarılarak, "Operasyon sırasında 2 adet yüksek patlayıcı ele geçirildi. Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) tarafından Ukrayna topraklarında görevlendirilen 40’lı yaşlarında bir kişi gözaltına alındı.

Araştırmalar sırasında SBU elemanlarıyla yazışmalar, kullanılacak patlayıcı malzemeler, para transferleriyle ilgili talimatlar, patlatılma hedefi olan noktanın koordinatlarının iletişim araçlarında kayıtlı olduğu anlaşıldı. Ayrıca sabotaj hazırlığına aracı olan SBU’ya bağlı 4 suç ortağı Rus vatandaşı da gözaltına alındı" denildi.

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OYNAT 00:34 Zelenskiy Rusya ile takas edilen 215 Ukraynalı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'nin arabuluculuğuyla Rusya ile yapılan esir takası sonrası ülkeye iade edilen 215 Ukraynalı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Zelenskiy, takas işlemiyle ülkeye iade edilen Ukrayna'nın Azov taburunun komutanlarıyla video konferans yöntemiyle görüştü. 'Rus esaretinden kurtulan' komutanları tebrik eden Zelenskiy, “Uzun zaman sadece telefonda seslerinizi duyduktan sonra yüzlerinizi görmek beni sevindirdi. Ülkemiz için yaptıklarınızdan son derece gururluyuz” dedi. Zelenskiy, söz konusu takasla aralarında ölüm cezasına mahkum edilenlerin de olduğu 215 Ukraynalıyı kurtardıklarını belirterek bu konuda Rusya ile arabuluculuk üstlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Takasla geri alınan taburun 5 üyesinin güvenlik amaçlı Türkiye'de bulunduğunu kaydeden Zelenskiy, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. Azov'un 5 komutanı, Erdoğan'ın özel kontrolü altında Türkiye'de güvende tutulacak. Bunlar Sergey Volınski, Svyatoslav Palamar, Denis Prokopenko, Oleg Homenko, Denis Şlega. Bir daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım” ifadesini kullandı. BiP'te paylaş

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