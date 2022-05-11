Rusya doğuda kaybediyor: Kiev’den sonra Donbas’ta da bozgun

Kiev’de bozguna uğrayan, hedef küçülterek ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde ağır kayıplar veren ve ilerleme kaydedemeyen Rus güçlerinin başarısızlığı, Rus medyası tarafından eleştirilmeye başlandı. Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yönetimine verdiği destekle tanınan Rusya 1 televizyonu muhabiri Aleksandr Sladkov, sosyal medya hesabından yayımladığı bir videoda Rus ordularının Ukrayna kuvvetleri üzerinde üstünlük sağlayamadığını açıkladı. Ukrayna kaynakları, Rus ordusunun önceki gün Luhansk bölgesindeki kasabaları 22 kez bombaladığını duyurdu. Buna karşı Rus güçlerinin hava saldırısının ardından Bilohorivka ve Shypylove kasabalarına gerçekleştirdiği 15 askeri taaruz Ukrayna güçleri tarafından püskürtüldü. Açıklamada, direniş sırasında Rus güçlerine ait bir uçaksavar füze sistemi, dokuz tank, üç topçu sistemi, 25 parça zırhlı savaş ekipmanının imha edildiği kaydedildi.

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UKRAYNA HEDEF BÜYÜTTÜ

Öte yandan Rus güçlerinin başarısız saldırı girişimlerini püskürten ve Batı tarafından ciddi şekilde desteklenen Ukrayna hedef yükseltti. Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba, Batılı müttefiklerinin vaad ettiği askeri mühimmatları göndermeleri halinde Rus güçlerini ülkeden tamamen atabileceklerini iddia etti. Savaşın ilk aylarında Ukrayna için zaferin, Rus kuvvetlerinin 24 Şubat’tan önce işgal ettikleri mevzilere geri çekilmesi olarak kabul ettiklerini belirten Kuleba, Donbas bölgesinde elde edecekleri zaferin ardından ülkenin güney bölgelerinden de (Herson, Kırım) Rus güçlerini püskürtebileceklerini ve tam bağımsız Ukrayna için savaşabileceklerini vurguladı.

Odessa’ya bombalı mesaj

Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkileri dünya genelinde hissedilirken, gıda krizi endişelerinin olduğu sırada Rusya’dan tehlikeli bir hamle geldi. Rus güçleri, Avrupa Birliği (AB) Konsey Başkanı Charles Michel’in ziyareti sırasında, Ukrayna’nın tarım ihracatının kritik geçiş noktası olan Odessa Limanını vurdu. Euronews’in haberine göre Michel, ziyareti sırasında, özellikle Odessa limanında Rus ablukası nedeniyle ihraç edilemeyen tahılların gerekli yerlere ulaştırılamaması halinde oluşabilecek krizlere dikkat çekti. Konsey Başkanı, Odessa’dan attığı bir tweette limanda bekletilmek durumunda kalan tahılları gördüğünü belirtti. Saldırıda bir kişi ölürken 5 kişi de yaralandı. Savaşın Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya’da bulunan pek çok ülke için gıda krizini tetiklemesinden endişe duyuluyor. Odessa’yı bombalayarak mesaj verdiği düşünülen Rus güçleri ise, emelleri uğruna gıda krizine sebebiyet vermekle eleştiriliyor.

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