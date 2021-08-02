Rusya doğusundaki orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor: 1.3 milyon hektarlık alan küle döndü

Rusya’nın Sibirya bölgesinde bulunan Yakutistan’da geçtiğimiz haftalarda başlayan orman yangınları, tüm müdahalelere rağmen devam ediyor.

Yangın söndürme çalışmalarında yaklaşık 5 bin kişi, 300’e yakın yangın söndürme aracı, yangın söndürme uçakları ve Mİ-8 tipi yangın söndürme helikopterleri görev yapıyor.

İHA

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangınların başladığı günden bu yana alevlere hem havadan hem de karadan müdahalenin devam ettiği duyuruldu.

Şu ana kadar 126 farklı noktadaki yangınlarda toplam 1.3 milyon hektarlık alanın küle döndüğü, 48 noktada toplam 500 bin hektarlık alanda alevlerin söndürülebildiği kaydedildi.

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İHA

Rusya Federasyonu Federal Orman Ajansından yapılan açıklamada ise, dün 36 noktadaki yangınların kontrol altına alındığı bilgisine yer verildi. Açıklamada, "1 Ağustos itibarıyla 217 noktada toplam 837 bin 813 hektar alanda orman yangınları devam ediyor. Yangınların 115’i Yakutistan’da, 51’i ise İrkutsk bölgelerinde bulunuyor." ifadesine yer verildi.

İHA

Yangınların farklı noktalarda çıkması nedeniyle ekiplerin bölgelere ayrılarak müdahaleyi sürdürdüğü ve şiddetli rüzgar nedeniyle alevlerin yayılmaya devam ettiği aktarıldı.

İHA

Yangınların en güçlü olduğu noktalar Yakutistan’daki Gorny, Kobyaysky, Verkhnevilyuisky, Mirny ve Suntarsky olarak açıklanırken, bu bölgelerdeki toplam 28 ayrı noktada çıkan yangınların halen devam ettiği ifade edildi.

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Acil durum ilan edildi: Maske kullanılması tavsiye edildi

Yakutistan’daki orman yangınları yerleşim alanlarına sıçramazken, Yakutsk Hidrometeoroloji Departmanı tarafından halka uyarı geldi.

Orman yangınlarından yükselen dumanların rüzgarla şehir merkezlerine yayıldığı belirtildi. Vatandaşların maske takması, evleri havalandırırken pencereleri nemli bezlerle örtmesi, kapı ve pencereleri genellikle kapalı tutması, olabildiğince sokağa çıkılmaması ve kronik hastalığı olanlar dahil dumandan etkilenenlerin doktora müracaat etmesi istendi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı da orman yangınları nedeniyle bölgesel acil durum ilan edildiğini ve bölgeye ek kuvvetlerin gönderilmeye devam edildiğini duyurdu.

İHA

Geçtiğimiz yıl Rusya’daki orman yangınlarının yüzde 80’i yine Sibirya’daki Yakutistan’da çıkmış, 5 milyon hektardan fazla alan yanmıştı.

Avrupa’da ve çevresindeki ülkelerde çıkan orman yangınlarına yönelik uydu görüntülerini ve yangın verilerini paylaşan Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi’ne (EFFIS) göre, Avrupa’da yalnızca 2021 yılı içinde yüzbinlerce hektarlık alan yandı. EFFIS’in verilerine göre, 2021 yılında 43 ülkede toplamda bin 831 orman yangını meydana gelirken, 433 bin 700 hektarlık alan yandı. Verilere göre, bu yıl içinde Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bin 74 yangının meydana geldiği ve 190 bin 595 hektar alanın yandığı, AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinde ise 537 yangının meydana geldiği ve 185 bin 805 hektar alanın yandığı belirtildi. EFFIS’in Avrupa’nın komşuları olarak ele aldığı 9 Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkesinde ise 146 yangının meydana geldiği ve toplamda 57 bin 300 hektar alanın yandığı belirtildi. EFFIS’in orman yangınlarına ilişkin uydu görüntülerine göre, şu anda Avrupa’nın en az 15 ülkesinde aktif olarak farklı ölçeklerde yangınlar sürüyor. Aktif orman yangınlarının en fazla İtalya, Romanya, Bulgaristan, Ukrayna, Arnavutluk ve Türkiye’de görüldüğü belirtildi. Son 7 gün içindeki aktif yangınlardan en çok etkilenen ülkeler arasında ise İtalya, İspanya, Fas, Cezayir, Yunanistan gibi Akdeniz kıyısındaki ülkeler yer aldı. EFFIS’in 2021 yılı içindeki verilerine göre, en fazla orman yangınlarının meydana geldiği ülkeler arasında sırasıyla İtalya, İspanya, Fransa, Portekiz, Bosna Hersek, Türkiye, Romanya, Kıbrıs, Hırvatistan ve Bulgaristan yer aldı. EFFIS’in 2021 yılı rakamlarına göre, şu ana kadar İtalya’da 298 orman yangının çıktığı ve yangınlar nedeniyle 76 bin 388 hektar alanın yandığı belirtildi. İtalya’da 2008 yılından bu yana çıkan yangınların yıllık ortalamasının 224 olduğu belirtildi. İtalya’da çıkan orman yangınlarına ilişkin haberlere göre, cumartesi günü Sicilya’daki Catania kasabası civarında çıkan yangın büyüyerek yerleşim yerlerine ulaştı. İnsanlar bölgeden tahliye edildi. 50’si Catania’da olmak üzere Sicilya adasındaki itfaiye ekiplerinin 24 saat içinde yangınla ilgili 250 operasyon yürüttüğü bildirildi. Yerel basında çıkan haberlere göre 40 dereceye kadar çıkan sıcaklıkla birlikte rüzgar esintisi yangını şiddetlendirdi. İtalya’da aktif olarak devam eden Sardunya Adası’ndaki yangınlarda ise şu ana kadar bin 500 kişinin tahliye edildiği ve 20 bin hektardan fazla alanın yandığı belirtildi. EFFIS’in uydu görüntülerine göre Sardunya Adası’ndaki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ancak adanın bazı bölgelerinde yangının halen aktif olduğu kaydedildi. EFFIS’in orman yangınlarına ilişkin verilerine göre İspanya’da 2021 yılı içinde 222 yangının meydana geldiği, toplamda 38 bin 224 hektar alanın yandığı belirtildi. İspanya’da 2008 yılından bu yana orman yangını ortalamasının 168 olduğu belirtildi. Geçtiğimiz hafta Katalonya özerk bölgesinde çıkan orman yangınında 24 saatten kısa bir sürede bin 200 hektardan fazla alanın yandığı belirtildi. 400 kişinin meydana gelen yangın nedeniyle tahliye edildiği aktarıldı. EFFIS’in verilerine göre, Fransa’da bu yıl 198 yangının meydana geldiği ve 22 bin 807 hektarlık alanın yandığı kaydedildi. Uydu görüntülerine göre yangının büyük ölçüde söndürüldüğü Fransa’da, şu anda iki farklı bölgede küçük boyutlu orman yangını görülüyor. Verilere göre, Portekiz’de 2021 yılında 152 yangın meydana geldi ve 14 bin 668 hektar alan yandı. Basındaki haberlerde, geçtiğimiz haftalarda ülkenin güneyinde bulunan Monchique bölgesinde başlayan orman yangınının Portimao ilçesine kadar indiği ve yangında 2 bin hektarın kaybedildiği belirtildi. Portimao Belediye Başkanı Isilda Gomes, yangının dikkatsiz kişiler nedeniyle çıktığını söylemişti. Romanya’da 2021 yılında 75 orman yangını meydana gelirken, 18 bin 620 hektar alan yandı. EFFIS’in uydu görüntülerine göre, ülkenin özellikle Sırbistan ve Bulgaristan ile sınırının bulunduğu güney batı bölgelerinde orman yangınlarının aktif olduğu kaydedildi. Açıklanan verilere göre, Bosna Hersek’te 136 yangının meydana geldiği ve 26 bin 507 hektar alanın yandığı belirtildi. EFFIS’in uydu görüntülerine göre, ülkenin güney batısında orman yangınlarının devam ettiği kaydedildi. Balkan ülkelerinden olan Arnavutluk’ta yangınlar etkisini sürdürüyor. Uydu verilerine göre ülkenin güney batı bölgelerinde farklı ölçeklerde aktif yangınların olduğu kaydedildi. Ülkedeki 2021 yılı içindeki orman yangını verilerine göre, 35 yangın meydana geldiği ve 5 bin 460 hektar alanın yandığı belirtildi. Balkan ülkelerinden olan Hırvatistan’da orman yangını verilerine göre 2021 yılında 54 yangın meydana geldi ve 5 bin 664 hektar alan yandı. Verilere göre, Ukrayna’da 36 orman yangını meydana geldiği, 12 bin 539 hektar alanın yandığı belirtildi. Uydudan alınan görüntülere göre ülkenin özellikle güney doğu kısımlarında olmak üzere yangınların devam ettiği kaydedildi. EFFIS’in Avrupa ve komşu bölgelerindeki orman yangınlarına ilişkin verile göre, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde 2021 yılında toplamda 146 yangın meydana geldiği ve toplamda 57 bin 300 hektar alanın yandığı belirtildi. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki orman yangınlarının en fazla görüldüğü ülkelerin sırasıyla Suriye, Cezayir, Tunus, Fas, İsrail, Lübnan, Libya, Filistin ve Irak’ın olduğu belirtildi. 2021 yılı içinde Cezayir’de 18 bin 138, Tunus’ta 18 bin 47 ve Suriye’de 16 bin 271 hektar alanın yandığı kaydedildi. Lübnan’ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde yer alan ormanlık alanlarda Çarşamba günü başlayan yangınlara müdahale devam ediyor. Çam, meşe, zeytin ve meyve ağaçlarının bulunduğu Kobayat’ta başlayan orman yangınları, Bekaa Vadisi’ne kadar ulaştı. Alevlerin Suriye sınırındaki bölgelerine de yayıldığı belirtildi. Yangınların yerleşim bölgelerine ulaşması sonucu evler tahliye edilirken dumandan etkilenenler ise hastanelere kaldırıldı. Sivil savunma ekipleri, hava kuvvetlerine ait helikopterler ve Lübnan ordusuna bağlı birimler tarafından yangınlara müdahale edildiği ve bir çok noktada yangınların kontrol altına alındığı öğrenildi. Yangın söndürme çalışmalarına katılan 16 yaşındaki Amin Melhem’in hayatını kaybettiği belirtildi. Yüksek sıcaklık ve rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangınlar sonucu yaklaşık 5 bin hektarlık alanın küle döndüğü bildirildi. Dünya yangınlarla boğuşuyor: Milyonlarca hektar küle döndü Dünya genelinde Avrupa, ABD, Rusya Meksika, Kanada ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere 2021 yılı içerisinde meydana gelen yangınlardan milyonlarca hektar ormanlık alan etkilenirken, aktif yangınlarda mücadele devam ediyor. On binlerce hektarlık alan küle dönerken, 2021 içerisinde çıkan yangınların sayısı, pek çok ülkede önceki yılların ortalamasını dahi aştı. BiP'te paylaş

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