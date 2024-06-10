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Dünya

Rusya Donetsk'teki Staromayorske yerleşim birimini ele geçirdi

Rusya, Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan Donetsk bölgesindeki Staromayorske yerleşim biriminin ele geçirildiğini açıkladı.

17:38 - 10/06/2024 Pazartesi
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.


Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı Doğu birliklerinin Donbas'ta ilerleyişini sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Askeri birlikler Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Staromayorske yerleşim birimini kurtardı." ifadelerine yer verildi.


Rus hava savunma birliklerinin Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir Mig-29 savaş uçağını vurduğu kaydedilen açıklamada, ayrıca son 1 günde 2 Neptün denizsavar füzesi, 2 ABD üretimi HARM füzesi, 4 Fransız üretimi Hammer ve ABD üretimi JDAM füzesi, 7 ABD üretimi HIMARS ve Uragan füzesi ile 51 Ukrayna insansız hava aracının düşürüldüğü ifade edildi.




#Donetsk
#Rusya Savunma Bakanlığı
#Ukrayna
#Rusya
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