Rusya duyurdu: AKKA Anlaşması'ndan resmen çekildi

Rusya'nın anlaşmadan çekilmesi Batı'yla silahlanma yarışında yeni bir soluk getirecek.
Rusya, 1990’da imzalanan Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması’ndan (AKKA) resmen çekildi.
Rusya, ABD’nin NATO ittifakını genişleterek Soğuk Savaş sonrası güvenliği baltaladığı ve antlaşma maddelerinin ülkenin ulusal çıkarlarına uymadığı gerekçesiyle çekilme kararı almıştı. Rusya’nın çekilme kararını açıklamasının ardından NATO, Avrupa-Atlantik güvenliğine zarar verdiği gerekçesiyle Rusya’yı kınamıştı.
Rusya 2007’de askıya aldı
Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması, taraf ülkelerin konvansiyonel silah kullanımının kısıtlanması amacıyla 1990’da Fransa’nın başkenti Paris’te NATO ve Varşova Paktı ülkeleri tarafından imzalanmıştı. Rusya, antlaşmayı 2007’de tek taraflı olarak askıya almış, 2015’te aktif katılımını durdurmuştu. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma 16 Mayıs’ta antlaşmanın feshedilmesine ilişkin yasayı kabul etmiş, 29 Mayıs’ta Putin’in imzaladığı kararnameyle antlaşma feshedilmişti.