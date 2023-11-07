Rusya duyurdu: AKKA Anlaşması'ndan resmen çekildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın gece yarısı itibarıyla resmen çekilmesiyle anlaşmanın artık "tarih" olduğu kaydedildi.

"AKKA Antlaşması, Soğuk Savaş’ın sonunda, iş birliğine dayalı yeni bir küresel ve Avrupa güvenliği mimarisinin oluşmasının mümkün göründüğü dönemde imzalanmıştı"

ifadesine yer verilen açıklamada,

"Antlaşmanın resmi olarak korunması bile Rusya’nın temel güvenlik çıkarları açısından kabul edilemez hale gelmiştir"