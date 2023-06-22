Rusya duyurdu: Ukrayna 'Herson ile Kırım' arasındaki kilit köprüyü vurdu

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Rusya tarafından atanan Herson valisi Vladimir Saldo, köprünün yola zarar veren Storm Shadow füzeleri tarafından saldırıya uğramış olabileceğini, ancak trafiğin farklı bir rotaya yönlendirildiğini söyledi. Reuters'ta yer alan habere göre, saldırının ardından can kaybı bildirilmedi.
Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko, Sinop'ta yapılması planlanan ikinci nükleer santrale ilişkin, "Türkiye'nin Sinop projesi kapsamında bizden bir talebi olursa, Rosatom, bu talepleri karşılamak üzere yetki, potansiyel ve kapasiteye sahiptir." dedi.
Kazakistan'ın başkentinde 20-21 Haziran'da Astana görüşmelerinin 20. turu yapıldı. Rusya, Türkiye ve İran, görüşme sonunda ortak bildiri kabul etti. Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'nin kuzeydoğusundaki (PKK/YPG) gayri meşru öz yönetim girişimleri ve terör oluşumlarını destekleyen ülkelerin eylemlerini kınadı. Üçlü ortak bildiriye göre Rusya, Türkiye ve İran, Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik yol haritası hazırlamak ve İdlib'deki gerilimi azaltmak için aktif çabalarına devam edecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın nükleer gücünün geliştirilmesini en önemli görev olarak gördüklerini söyleyerek, "Rusya nükleer güçleri, etkili ve güvenilir şekilde stratejik caydırıcılık sağlamayı ve küresel güç dengesini korumayı mümkün kılıyor." dedi.
Dünyanın gözü Türkiye'nin İsveç konusunda atacağı adımda. NATO umudunu Türkiye'nin kararına bağlayan İsveç bir ilk imza attı ve PKK destekçisi bir terörist için mahkeme sürecini başlattı. İşte PKK'nın korkunç yüzünü gözler önüne seren deliller.