|
Dünya

Rusya duyurdu: Ukrayna 'Herson ile Kırım' arasındaki kilit köprüyü vurdu

Rusya yetkililer, Ukrayna kuvvetlerinin Ukrayna'nın Herson bölgesi ile Kırım'ı birbirine bağlayan bir köprüye füze saldırısı düzenlediğini söyledi.

09:31 . 22/06/2023 Perşembe
Diğer
Arşiv

Arşiv

Rusya tarafından atanan Herson valisi Vladimir Saldo, köprünün yola zarar veren Storm Shadow füzeleri tarafından saldırıya uğramış olabileceğini, ancak trafiğin farklı bir rotaya yönlendirildiğini söyledi. Reuters'ta yer alan habere göre, saldırının ardından can kaybı bildirilmedi.




#Rusya
#Ukrayna
#Herson
#Kırım
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Mehmet Sağlam kimdir?