Dünya Rusya duyurdu Ukraynada tüm temas hattı boyunca 36 saatlik ateşkes ilan edildi
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Rusya duyurdu: Ukrayna'da tüm temas hattı boyunca 36 saatlik ateşkes ilan edildi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "6 Ocak 12'den itibaren 7 Ocak 00'a kadar Ukrayna'da tüm temas hattı boyunca ateşkes ilan edildi." denildi.

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Rusya duyurdu: Ukraynada tüm temas hattı boyunca 36 saatlik ateşkes ilan edildi
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Rusya, Ortodoks Noeli kapsamında, Ukrayna'da 36 saatlik tek taraflı ateşkesi fiilen başlattığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'da tüm temas hattı boyunca ateşkes ilan edildiği bildirildi.

Ateşkesin 6 Ocak öğlen 12.00’den itibaren 36 saat uygulanacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Çatışmaların yaşandığı bölgelerde çok sayıda Ortodoks yaşadığı gerçeğine dayanarak insanların Noel döneminde dini törenlere katılabilmesi için Ukrayna tarafına da ateşkes ilan etme çağrısında bulunuyoruz. Rusya ateşkese uymasına rağmen Ukrayna, Rusların yaşadığı bölgeleri ve askeri mevzileri bombalıyor" denildi.

Ateşkes çağrısı yapılmıştı

Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, dün yaptığı açıklamada, 6-7 Ocak tarihlerini kapsayan Ortodoks Noeli döneminde Ukrayna’da ateşkes yapılması çağrısında bulunmuştu.

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FOTOĞRAF 15
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Burada bir süredir savunma pozisyonunda olan Rusların Hersondan çekilmesi ile savaş yeni bir evreye girerken Ukraynadan gündeme adeta bomba gibi düşen bir açıklama geldi.
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Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Ukraynanın Rusya ile savaşındaki kayıplarını düşmanın verilere ulaşmaması amacıyla açıklamayacaklarını belirterek, Ukraynanın savaştaki kayıpları devlet sırrıdır demişti.
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Podolyak, Rusyanın 24 Şubatta ülkelerini işgali sonrası çıkan savaşta 13 bin Ukrayna askerinin ölmüş olabileceğini söyledi.
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Mykhailo Podolyaka göre ise savaşta ölen Ukrayna askerlerinin sayısı 10 ile 13 bin arasında. Ukrayna ordusu ise bu sayıyı doğrulamadı.
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Ukrayna lideri Zelenskinin sağ kolu olarak da anılan Podalyak, Haziran ayında yaptığı açıklamada da savaşta her gün 100-200 Ukrayna askerinin öldüğünü söylemişti.
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ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mike Milley, Ukrayna’daki savaşta 100 bin civarında Rus, 100 bin civarında da Ukrayna askerinin öldüğünü ya da yaralandığını tahmin ettiklerini açıklamıştı.
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Orgeneral Milley, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde 40 bin kadar da sivilin yaşamını yitirdiğini değerlendirdiklerini söyledi.
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Bu, şimdiye kadar bir Batılı yetkili tarafından yapılan en yüksek ölü ya da yaralı tahmini olarak öne çıkıyor.
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Moskova’nın askeri kayıplara ilişkin son açıklaması Eylül ayında gelmişti. Kremlin ölen asker sayısını 5 bin 937 olarak açıklamıştı
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Bu açıklamanın ardından Rusyadan askeri kayıplara dair herhangi bir güncelleme yapılmadı.
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Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk: Zelenski'nin sağ kolu 'devlet sırrı'nı açıkladı
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