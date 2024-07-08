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Dünya

Rusya duyurdu: Ukrayna'nın savaş uçağı kaçırma girişimi engellendi

Rusya, Ukrayna istihbaratının Rus "Тu-22М3" savaş uçağını kaçırma girişiminin son anda engellendiğini duyurdu.

09:33 - 8/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:34 - 8/07/2024 Pazartesi
AA
"Тu-22М3" savaş uçağı
"Тu-22М3" savaş uçağı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratının Rus "Тu-22М3" savaş uçağını kaçırma girişiminin engellendiğini bildirdi.


FSB'nin basın servisinden yapılan açıklamada,
"FSB, Ukrayna özel sevisinin, Rusya Hava Kuvvetlerine ait 'Тu-22М3' tipi uzun menzilli stratejik bombardıman uçağını kaçırma operasyonunu engelledi"
ifadesi kullanıldı.

"Para karşılığında.."

Söz konusu operasyonun hazırlık sürecine NATO ülkelerinin istihbaratının dahil olduğu öne sürülen açıklamada,
"Ukrayna istihbaratının, pilottan para karşılığında uçağı Ukrayna topraklarına indirmesini istediği"
belirtildi.


#Rusya
#Rus uçağı
#Ukrayna
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