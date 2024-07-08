Rusya duyurdu: Ukrayna'nın savaş uçağı kaçırma girişimi engellendi

Son dönemdeki “3. dünya savaşı çıkacak” uyarılarının bir nedeni de Rusya-Ukrayna Savaşı’nda kullanılan silahların boyut değiştirmesi. Başlangıçta topçu ve zırhlı birliklerini kullanan taraflar çıtayı balistik ve uzun menzilli seyir füzelerine çıkardı. Değişimin en iyi örneği ABD’nin Ukrayna’ya verdiği HIMARS’lar. Başlarda 45-70 km menzille kullanılan roket 300 km menzilli ATACMS’la güncellendi. Kamikaze İHA’ların menzili 15-20 km’den 1000+’ya çıktı. Yakında teslim edilecek F-16’lar Moskova’yı vurabilme potansiyeline sahip. Rusya’nın da Kinzhal hipersonik aero-balistik füzelerinin bazen NATO üyesi Polonya hava sahasına girmesi savaşı büyütebilir.