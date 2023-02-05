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Dünya

Rusya 'Elektro-L' hidrometeorolojik uydusunu fırlattı

Rusya, Kazakistan'da bulunan Baykonur Uzay İstasyonu'ndan ''Proton-M'' ağır yük fırlatma aracıyla ''Elektron-L'' isimli hidrometeorolojik uydusunu uzaya gönderdi.

17:23 . 5/02/2023 Pazar
AA
'Elektro-L' uydusu

'Elektro-L' uydusu

Fırlatma anı, Rusya Federal Uzay Ajansının (Roscosmos) resmi internet sitesinde canlı yayınlandı.

Rus "Elektro-L" hidrometeorolojik uydusunu taşıyan ağır yük fırlatma aracı "Proton-M", TSİ ile 12.13’te Kazakistan’daki Baykonur Uzay İstasyonu’ndan uzaya gönderildi.

Dünyadan yaklaşık 35 bin kilometre yükseklikteki bir yörüngeye yerleşmesi beklenen söz konusu uydu, hava tahmininde yardımcı oluyor ve her 15-30 dakikada bir hava durumu verilerini iletiyor.

Bu fırlatma ile Rusya, 2023’teki ilk uzay fırlatmasını yapmış oldu.


#“Elektro-L” hidrometeorolojik uydusu
#Baykonur Uzay İstasyonu
#Proton-M” ağır yük fırlatma aracı
#Rusya
#uzay
1 saat önce
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Rusya 'Elektro-L' hidrometeorolojik uydusunu fırlattı
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