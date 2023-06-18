Rusya Enerji Bakanı Şulginov: Türkiye'de gaz merkezi kurma planının uygulanma aşamasının hızlanmasını istiyoruz

"Bu arz için çeşitli yöntemler geliştirdik ve bunu başardık. Avrupa ve ABD dışında çok az ülke Rusya'dan gelen yüksek kaliteli petrolü reddediyor. Gaz tedarikini Asya-Pasifik'ten Türkiye'ye kadar ulaştırdık. Bazı petrol ürünlerinin alımını önemli ölçüde artırdı"