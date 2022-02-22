Rusya eski başbakanı Medvedev Almanya'ya rest: Doğal gaza 2 bin euro ödeyeceğiniz zamanlara hoş geldiniz

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz, Vladimir Putin’in dün gece imzaladığı kararname ile yeni bir boyut kazandı. Krizi tırmandıran imzayı atan Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı aldı ve orduya 'barışın korunması' talimatını verdi. Bu gelişmenin ardından Rus askeri Ukrayna'ya girdi, ülkelerden tepkiler art arda geldi.

Almanya Kuzey Akım 2'yi durdurdu

İlk yaptırımı Almanya uyguladı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Moskova'nın Donetsk ve Luhansk'ı tanımasının ardından bir açıklama yaptı. Rusya'ya karşı atılacak adımları, ABD ve AB ile birlikte karar vereceklerini belirten Scholz, Kuzey Akım 2'ye ruhsat verilmesinin "artık imkansıza yakın" olduğunu söyledi. Scholz, "Özellikle Kuzey Akım 2'ye ilişkin durumu gözden geçirmemiz gerekli" dedi.

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'İki bin euro'luk faturaları ödemeye hoş geldiniz'

Eski Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının lisanslandırılması sürecini durdurma kararına dikkat çekerek, "Çok iyi. Avrupalıların çok yakında 1000 metreküp doğal gaz için 2 bin euro ödeyecekleri yeni cesur dünyaya hoş geldiniz!" ifadesini kullandı.

Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Stopp der Zertifizierung der Gaspipeline Nord Stream 2 angeordnet. Na ja. Herzlich willkommen in einer neuen Welt, wo die Europäer bald schon 2000 Euro pro Kubikmeter Gas zahlen werden! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 22, 2022