Dünya Rusya Fransa ile herhangi bir anlaşma yapmamız imkansız
AVRUPA ASYA

Rusya: Fransa ile herhangi bir anlaşma yapmamız imkansız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Fransa'nın anlaşma yapmasının "imkansız" olduğunu belirterek, "Fransa hem Avrupa Birliği (AB) üyesi hem de NATO üyesi ve buralarda lider Fransa değil, liderlik başka bir ülkede" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rusya: Fransa ile herhangi bir anlaşma yapmamız imkansız
Dmitriy Peskov

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dünkü görüşmesinin 5 saatten fazla sürdüğüne dikkati çeken Peskov, "Putin ve Macron arasında yapıcı ve gerçekten kapsayıcı ilişkiler kuruldu. Bu da birbirleriyle konuşmak için çok zaman ayırmalarına izin veriyor. Ayrıca, gündemdeki konular gergin" değerlendirmesinde bulundu.

  • İngiliz gazetesi Financial Times'ın Putin ve Macron'un anlaşma yaptığı yönündeki iddiasını da değerlendiren Peskov, bu iddianın "yanlış" olduğunu ifade etti.

Peskov, "Bu durumda, Moskova ve Paris’in herhangi bir anlaşma yapması mümkün değil. Bu imkansız. Çünkü Fransa hem Avrupa Birliği (AB) üyesi hem de NATO üyesi ve buralarda lider Fransa değil, liderlik başka bir ülkede." dedi.

Dmitriy Peskov, Putin ile Macron'un yakın zamanda telefonda görüşeceği bilgisini paylaştı.

Macron Rusya'da rezil oldu
DÜNYA
Macron Rusya'da rezil oldu

"Batı, endişelerimizi dikkate almaya hazır değil"

Güvenlik garantileri konusuna değinen Peskov, bu soruna çözümün henüz bulunamadığını belirtti.

Peskov, "Batılı meslektaşlarımızın endişelerimizi dikkate almaya hazır olduklarını şimdilik hissetmiyor ve görmüyoruz. Bu konu, açık ve en önemli kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Gerilimin düşürülmesine çok ihtiyaç var"

Ukrayna'daki duruma da değinen Peskov, şunları kaydetti:

"Gerilimin düşürülmesine çok ihtiyaç var. Çünkü gerginlik, her geçen gün artıyor. Batı ülkeleri Ukrayna'ya askeri birlik, silahla dolu uçak ve askeri teçhizat gönderiyor. Ukrayna bugünlerde askeri manevralar yapıyor ve aldığı yeni ekipman modellerini deniyor. Elbette, tüm bunlar, gerginliğin yeni dalgalarını kışkırtıyor. Bu nedenle, gerginliğin düşürülmesine ihtiyaç var."

Macron Moskova ziyaretini değerlendirdi: Amacıma ulaştım
DÜNYA
Macron Moskova ziyaretini değerlendirdi: Amacıma ulaştım

"Rusya herkesle görüşmeye hazır"

Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmeye hazır olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Bu görüşmeden kimse vazgeçmiyor. Eğer bu görüşme, Ukrayna'nın güneydoğusunda Gordion Düğümüne dönüşen durumu çözmeye yardımcı olursa, Rusya herkesle görüşmeye hazır olacak" dedi.

Peskov, "Önce, bu görüşme hangi amaçla, hangi konularda ve hangi sonuca dayanarak gerçekleşecek. Bu konuda anlayış henüz yok" ifadelerini kullandı.

  • Rusya ve Belarus'un 10-20 Şubat'ta Belarus topraklarında "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikat düzenleyeceklerini dile getiren Peskov, Rus askeri birliklerinin tatbikatların ardından ülkesine döneceğini aktardı.

PUTİN ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ İÇİN TARİH HENÜZ BELLİ DEĞİL

Peskov, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki görüşme tarihinin henüz belirlenmediğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron hiç bu kadar aşağılanmamıştı
OYNAT 01:13
Fransa Cumhurbaşkanı Macron hiç bu kadar aşağılanmamıştı
Dünya kamuoyu, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un uzun masa diplomasisini konuşuyor. Putin'in misafirine olan tutumu, ağırlama şekli Fransa'da da manşetlerde büyük yer kaplarken, Fransa'da bu durum TT oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için kabus Moskova Vnukovo-2 Havalimanında başladı. Hiçbir üst düzey yetkili tarafından karşılanmayan Macron için, uçağın kapısına eşlik etmesi gereken kortej araç da tahsis edilmedi.

Putin. görüşme sırasında Macron'u beş metre mesafeden el sallayarak selamladı. Fransa Cumhurbaşkanı'yla tokalaşmayan Putin, Macron'u uzun bir masanın ucuna oturttu.

Basın toplantısı sırasında da kürsüler arasında mesafe korundu. Toplantı sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin, Macron'u beklemeden salondan ayrıldı.


Tepki toplamıştı

Tepki toplamıştı

​Sümela'da 'diskovari' eğlenceye soruşturma.
120 bin liraya satıldı

120 bin liraya satıldı

Kastamonu'da 9 usta 7 ayda yaptı.
CHPde imar vurgunu: Başkan Semih Şahin yakınları üzerinden ucuza arsa alıp doğayı talan etmişler

Kar taneleri böyle görüntülendi.

Günlerdir bekleyen TIR şoförleri isyanda.

Bakan Dönmez'den Isparta'daki elektrik kesintisiyle ilgili açıklama.

​Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında yeni gelişme.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.