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Dünya

Rusya gece vakti Odessa'yı vurdu: Savaşın başından itibaren bu ölçekte bir saldırı hatırlamıyoruz

Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Odessa'ya en büyük saldırının düzenlendiği bildirildi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Odessa Belediye Başkanı Gennadiy Truhanov, Rusya'nın gece kente yönelik çeşitli füze ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediğini belirterek, "Bu gece, en korkunç gecelerden biriydi. Savaşın başlamasından itibaren bu ölçekte bir saldırı hatırlamıyoruz." ifadesini kullandı.

20:55 . 19/07/2023 Çarşamba
AA
Rusya-Ukrayna savaşı (Arşiv)

Rusya-Ukrayna savaşı (Arşiv)

Odessa Belediye Başkanı Gennadiy Truhanov, Rusya'nın, savaşın başlamasından bu yana Odessa'ya en büyük saldırısını gerçekleştirdiğini bildirdi.

Truhanov, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece kente yönelik çeşitli füze ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediğini belirtti.

"Bu ölçekte bir saldırı hatırlamıyoruz"

Saldırı sonucu bazı evlerin hasar gördüğünü aktaran Truhanov, 1'i çocuk 10 kişinin yaralandığı ve ölenlerin olmadığı bilgisini paylaştı.

Truhanov, "Bu gece, en korkunç gecelerden biriydi. Savaşın başlamasından itibaren bu ölçekte bir saldırı hatırlamıyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya limanlara düzenlediği saldırıda 60 bin ton tahılı vurdu

Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanlığı, Rusya’nın Odessa ve Çornomorsk limanlarına yönelik saldırı düzenlediğini ve saldırıda tahıl koridoru üzerinden sevk edilmesi planlanan 60 bin ton tahılın vurulduğunu bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya'nın kasıtlı olarak Ukrayna'nın tahıl ticareti altyapısını hedef aldığını belirtmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Odessa şehri yakınlarında ve Kirovograd bölgesinde askeri üste Ukrayna ordusuna ait askeri tesisleri yüksek hassasiyetli füzelerle vurduğunu açıklamıştı.



#Odessa saldırı
#Rusya
#savaş
#Ukrayna
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