Rusya gece yarısı Zaporijya’daki bir apartmanı vurdu: 4 kişi hayatını kaybetti

Zaporijya’da yerleşim yeri hedef alındı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun gece saatlerinde Zaporijya şehrindeki bir apartmanı vurduğunu, ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi.
Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın Zaporijya’ya yönelik saldırı düzenlediğini belirtti.
4 kişi hayatını kaybetti 4 kişi ise yaralandı
Gece saatlerinde düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, 11 kişinin enkazdan çıkarıldığını, bunların 4’ünün hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Hala enkaz altında olanların belirtildiği açıklamada, kurtarma çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü aktarıldı. Çalışmalarda 202 kurtarma görevlisi yer alıyor.