Rusya gemideki kayıpları gizliyor mu?

Rusya'da gündem batan Moskova savaş gemisi. Rusya, geminin 514 mürettebatının da kurtarıldığını açıklamıştı. Ancak bazı aileler, Kremlin'e "Evlatlarımız nerede?" diye soruyor.

Tartışmaları ardından Kremlin tarafından, Moskova gemisinin mürettebatı için düzenlenen tören görüntülerini servis etmesi de, aileleri yatıştırmadı. O görüntülerin üzerinde oynandığı ve eski olduğuna dair iddialar var.

İngiliz Daily Mail Gazetesine göre sansürlenme ve hatta tutuklanma riskiyle karşı karşıya olan mürettebat üyelerinin çaresiz ebeveynleri sessizliklerini bozdu. Aileler batılı kaynakların belirttiği can kaybının 40'tan fazla olmasından korkuyor. Batılı askeri kaynaklara göre de can kaybı yüzlerle ifade ediliyor.

Evlatları gemide olan bazı aileler, tüm hastaneleri dolaştıklarını, yaralı askerleri incelediklerini ancak kendi çocuklarına rastlamadıklarını söylüyor. Aileler hastanelerde 200 yaralı askerin olduğunu söylüyor ve 500 kişilik mürettebatın geri kalanının nerede olduğunu soruyor.

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Oğullarına ulaşamayan bir aile de, gemide ki birçok denizcinin "ölü" yerine "kayıp" olarak listelendiğini iddia etti.

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