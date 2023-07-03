Rusya genel seçime gidiyor: Ukrayna’nın 4 bölgesi de yer alacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Merkez Seçim Komisyonu Başkanı (MSK) Ella Pamfilova ile görüştü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Merkez Seçim Komisyonu Başkanı (MSK) Ella Pamfilova ile bir araya geldi. Görüşmede, 10 Eylül 2023’te yapılması planlanan parlamento, valilik ve 20 bölgesel parlamento seçimleri ele alındı.
Ukrayna henüz açıklama yapmadı
Dört bölgenin bu seçimlerde yer alması konusunda karara ilişkin Ukrayna tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy birçok kez, Rusya’nın bu bölgelerden çekilmeden barışın mümkün olmadığını dile getirmişti.