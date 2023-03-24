Rusya: Gerekirse Lviv'e kadar ilerleriz

"Orduların güçleri ancak çatışma sırasında ölçülebilir. ABD veya Rusya üzerinden kaç füzenin düşürüldüğü önemli değil, onların bazıları garanti bir şekilde imhaya neden olacak. Bunun sonuçları korkunç olacak. Dolayısıyla burada hangi ordunun birinci, hangisinin ikinci olduğunu söylemek imkansız olacak. Savaşan ordu güçlüdür. Fakat böyle bir çatışma halinde, kazanan olmayacak" ifadelerini kullandı. "