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Dünya

Rusya: Gerekirse Lviv'e kadar ilerleriz

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rus ordusunun gerekise Lviv'e kadar ilerleyebileceğini söyledi. Özel askeri harekat hakkında açıklama yapan Medvedev, bu süreçte hiçbir şeyin dışlanamayacağının altını çizerek "Bu 'enfeksiyonun' kökünü kazımak için Kiev'e kadar gidilmesi gerekirse, demek ki Kiev'e kadar gidilecektir, Lviv'e kadar gidilmesi gerekirse Lviv'e kadar gidilecektir" dedi.

12:38 . 24/03/2023 Cuma
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna ve Donbass'ta yürütülen özel askeri harekatta hiçbir şeyin dışlanamayacağını ve gerekli görülmesi halinde Rusya ordusunun Polonya sınırındaki Lviv kentine kadar ilerleyeceğini vurguladı.


Özel askeri harekat hakkında açıklama yapan Medvedev, bu süreçte hiçbir şeyin dışlanamayacağının altını çizerek
"Bu 'enfeksiyonun' kökünü kazımak için Kiev'e kadar gidilmesi gerekirse, demek ki Kiev'e kadar gidilecektir, Lviv'e kadar gidilmesi gerekirse Lviv'e kadar gidilecektir"
dedi.

Rusya ABD savaşında kazanan olmaz

Rusya ve ABD ordularının güçleri karşılaştırılırken hangisinin daha güçlü olduğunu belirlemeye çalışmanın yanlış olduğunu kaydeden Medvedev şu açıklamalarda bulundu:

  • "Orduların güçleri ancak çatışma sırasında ölçülebilir. ABD veya Rusya üzerinden kaç füzenin düşürüldüğü önemli değil, onların bazıları garanti bir şekilde imhaya neden olacak. Bunun sonuçları korkunç olacak. Dolayısıyla burada hangi ordunun birinci, hangisinin ikinci olduğunu söylemek imkansız olacak. Savaşan ordu güçlüdür. Fakat böyle bir çatışma halinde, kazanan olmayacak" ifadelerini kullandı. "

NATO ile savaşıyoruz

Rusya'nın özel askeri harekatta Ukrayna'daki Nazi rejimiyle değil 3 milyon 600 bin askeri bulunan devasa NATO ordusuyla savaştığını anlatan Medvedev,
"Onlar bir hibrit çatışmanın içinde ve artık bunu gizlemiyorlar. Kiev rejimine teçhizat, imha araçları ve para gönderen 800 milyonluk nüfus da buna dahil"
diye vurguladı.


#Rusya
#Ukrayna
#NATO
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