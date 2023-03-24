Rusya: Gerekirse Lviv'e kadar ilerleriz

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna ve Donbass'ta yürütülen özel askeri harekatta hiçbir şeyin dışlanamayacağını ve gerekli görülmesi halinde Rusya ordusunun Polonya sınırındaki Lviv kentine kadar ilerleyeceğini vurguladı.
Rusya ABD savaşında kazanan olmaz
Rusya ve ABD ordularının güçleri karşılaştırılırken hangisinin daha güçlü olduğunu belirlemeye çalışmanın yanlış olduğunu kaydeden Medvedev şu açıklamalarda bulundu:
- "Orduların güçleri ancak çatışma sırasında ölçülebilir. ABD veya Rusya üzerinden kaç füzenin düşürüldüğü önemli değil, onların bazıları garanti bir şekilde imhaya neden olacak. Bunun sonuçları korkunç olacak. Dolayısıyla burada hangi ordunun birinci, hangisinin ikinci olduğunu söylemek imkansız olacak. Savaşan ordu güçlüdür. Fakat böyle bir çatışma halinde, kazanan olmayacak" ifadelerini kullandı. "