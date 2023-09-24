Rusya Hankendi’ye 50 ton insani yardım ulaştırdı

Karabağ, hiç kuşkusuz Azerbaycan toprağıdır. Tarihte de bu böyleydi. Bugün de bu böyle. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi, Karabağ’da başka bir statünün dayatılması asla kabul edilemez. *** 1991 tarihine kadar Azerbaycan toprağı olan Karabağ’ın, Sovyetler Birliği’nde başlayan “Perestroika-Yeniden yapılanma” ve “Glasnost-Açıklık” politikaları döneminde oluşan boşluktan yararlanarak kanlı saldırılar ve hunharca katliamlar sonucunda bir oldu-bittiyle Ermenistan’a bağlı özerk bir