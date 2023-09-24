|
Dünya

Rusya Hankendi’ye 50 ton insani yardım ulaştırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus barış güçlerinin Karabağ’da bulunan Hankendi bölgesine, gıda kumanyaları ve temel ihtiyaç maddelerini içeren hijyen kitleri de dahil olmak üzere toplam 50 tondan fazla insani yardım malzemesi ulaştırdığını duyurdu.

14:04 . 24/09/2023 Pazar
DHA
Rus barış güçleri bölgede güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalara devam ediyor.

Rus barış güçleri bölgede güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalara devam ediyor.

Rus barış güçleri, Hankendi'ye 50 tondan fazla insani yardım malzemesi ulaştırdı.


'Bakü ve Hankendi ile iletişim halindeyiz'

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada,
“Gıda kumanyaları ve temel ihtiyaç maddelerini içeren hijyen kitleri de dahil olmak üzere toplam 50 tondan fazla yardım, Rus barış gücü askerleri tarafından Hankendi’ye ulaştırıldı. Rus barış gücü, kan dökülmesini önlemek, güvenliği ve sivillere ilişkin insancıl hukuk normlarına uyulmasını sağlamak ve Rus barış güçlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla Bakü ve Hankendi ile sürekli iletişim halindedir”
denildi.




#Rusya
#Azerbaycan
#Hankendi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekliye zam düzenlemesi ne zaman olacak? Cevdet Yılmaz tarih verdi