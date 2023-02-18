Rusya: Harkiv bölgesindeki Gryanikivka yerleşim birimini ele geçirdik

|
Harkiv bölgesindeki Gryanikivka
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Harkiv bölgesindeki Gryanikivka yerleşim birimini kontrol altına aldığını bildirdi.
Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna savaşındaki eylemleri konusunda açıklamalarda bulundu.
Farklı bölgelerde 400'e yakın Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 11 insansız hava aracı ile 3 ABD yapımı çok namlulu roketatar HIMARS füzesinin Rus savunma sistemlerince vurulduğunu söyledi.