Rusya: Harkiv bölgesindeki Gryanikivka yerleşim birimini ele geçirdik

"Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 385 uçak, 210 helikopter, 3 bin 172 insansız hava aracı, 404 hava savunma füze sistemi, 7 bin 915 tank ve zırhlı araç, 1028 çok namlulu roketatar, 4 bin 133 obüs ve havan topu, 8 bin 440 özel askeri araç yok edildi."