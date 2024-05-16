Rusya Harkiv bölgesine girdi! Zelenski duyurdu: Ruslar tüm araçlarla yok ediliyor

Rusya'nın Harkiv kentine yönelik saldırıları devam ediyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaptığı açıklamada, “Harkiv bölgesinde savunma eylemlerimiz devam ediyor. Gün boyunca Ukrayna Savunma ve Güvenlik Güçlerimiz durumu kısmen istikrara kavuşturmayı başardı. Harkiv bölgesine giren işgalci, mevcut tüm araçlarla yok ediliyor. Topçular, insansız hava araçları ve piyadelerimiz oldukça isabetli bir şekilde çalışıyor. Şu anda görevlerinin başında olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
İngiliz medyası, Ukrayna ordusunun ‘kayıpları önlemek için' Harkiv yakınlarındaki Lukyantsi ve Vovchansk'tan çekildiğini duyurdu.