Rusya Harkiv bölgesine girdi! Zelenski duyurdu: Ruslar tüm araçlarla yok ediliyor

“Diğer tüm yönlere de aynı dikkat gösteriliyor. Özellikle Donetsk bölgesindeki Pokrovsk yönüne ve Harkiv bölgesindeki Kupyansk yönüne. İşgalcinin güçlerimizin dikkatini nasıl dağıtmaya ve savaş çalışmalarımızı daha az yoğunlaştırmaya çalıştığını açıkça görüyoruz. Buna tam da olması gerektiği gibi tepki veriyoruz, düşmana her yönden misilleme yapabilecek araçlara sahip olmalıyız”