Dünya Rusya, Harkovda sivil yerleşimleri vuruyor 4 ölü
ASYA

Rusya, Harkov’da sivil yerleşimleri vuruyor: 4 ölü

Harkov’da sivil yerleşim alanlarını hedef alan Rus birliklerinin saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Haber Merkezi İHA
Rusya, Harkov’da sivil yerleşimleri vuruyor: 4 ölü
Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları devam ediyor. Rus askerlerinin Harkov’da sivil yerleşimlere gerçekleştirdiği saldırıların ardından Ukrayna Acil Durumlar Servisi, 4 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Ukrayna Acil Durumlar Servisi’ne bağlı ekipler savaş pozisyonunda görevini yapmaya devam ediyor. Krasnadarskiy caddesinde 9 katlı bir binanın vurulması sonucunda çıkan yangında bin 500 metrekarelik alanda 27 daire zarar gördü. Yangına 50 araç ve 200 personel ile müdahale edildi" ifadeleri kullanıldı.

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Lviv'deki bir sinema merkezinde gönüllüler tarafından isteyen sivillere şehrin korunmasında kullanılmak üzere molotofkokteyli yapma eğitimi veriliyor.
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Eğitimlerde molotofun nasıl yapılacağı ve nasıl kullanılacağı konusunda ayrıntılı bilgi veriliyor.
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıların ardından Lviv'de yerel halka muhtemel bir Rus saldırısına karşı molotofkokteyli yapma eğitimi veriliyor.


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