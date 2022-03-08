Rusya, Harkov’da sivil yerleşimleri vuruyor: 4 ölü

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Putin son çare olarak bu planı uygulayacak: Daha hiçbir şey görmediniz

Rusya ve Ukrayna savaşı 13. gününde. Her iki taraftan da gelen kayıp haberleri artarken Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna'da istediği gibi ilerleyemediği belirtiliyor. Uzmanlara göre Putin istediğini elde etmezse Grozni'de olduğu gibi Ukrayna'yı yoğun bombardıman altına alacak.