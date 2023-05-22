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Dünya

Rusya havan toplarıyla güneydeki Ukrayna mevzilerini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, güneyde Ukrayna mevzilerinin havan toplarıyla vurulduğunu belirterek, havan topu atışlarından görüntüler yayınlandı. 

12:42 . 22/05/2023 Pazartesi
DHA
Rusya Ukrayna mevzilerini vurdu

Rusya Ukrayna mevzilerini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2S4 Tyulpan tipi havan toplarıyla güneyde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait birimlerin ve mevzilerin vurulduğunu duyurdu.
Bu atışlarla, Ukrayna askerlerinin 'manevra' kabiliyetinin engellendiği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, "Havan topları, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ön savunma hattını hedef alarak olası bir karşı taarruzu durdurdu" denildi. Msta-SM2 tipi OBÜS'lerin de zırhlı araçları ve kamufle edilmiş mevzileri imha etmeye devam ettiği aktarıldı.



 



#Rusya
#Ukrayna
#2S4 Tyulpan
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