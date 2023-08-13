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Dünya

Rusya Herson'u vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya, Ukrayna'nın Herson bölgesine bombalı saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda biri bebek 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.

21:12 . 13/08/2023 Pazar
IHA
Hayatını kaybedenler arasında Shyroka Balka köyünde bir çift ile 23 günlük bebeklerinin olduğu aktarıldı.

Hayatını kaybedenler arasında Shyroka Balka köyünde bir çift ile 23 günlük bebeklerinin olduğu aktarıldı.

Rusya’nın Ukrayna topraklarına saldırıları devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna’nın Herson bölgesine düzenlediği bombardımanda 1’i bebek toplam 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Ihor Klymenko yaptığı açıklamada, "Teröristler sivilleri öldürmeyi asla kendi istekleri ile bırakmayacaklar. Teröristler güç kullanılarak durdurulmalı. Başka hiçbir şeyden anlamıyorlar" ifadelerini kullanarak, hayatını kaybedenler arasında Shyroka Balka köyünde bir çift ile 23 günlük bebeklerinin olduğunu aktardı.Herson Valisi Oleksandr Prokudin yaptığı açıklamada ise, Herson bölgesinde yer alan Herson, Veletenske, Zolota Balka, Stanislav, Komyshany, Shyroka Balka’nın Rus saldırında hedef alındığını belirtti.



#Rusya
#Ukrayna
#Herson
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