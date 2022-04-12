Rusya: Hmelnitski ve Kiev yüksek hassasiyetli füzelerle vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’daki savaşa yönelik son durumu paylaştı. Sözcü Konaşenkov Hmelnitski bölgesindeki Starokostyantyniv askeri havaalanında 1 mühimmat deposunun ve Ukrayna uçaklarının bulunduğu 1 hangar ile Kiev bölgesindeki Gavrilovka yakınlarında yer alan 1 mühimmat deposunun karadan ve havadan yüksek hassasiyetli füzelerle imha edildiğini belirtti. Rus Hava Kuvvetlerinin Ukrayna’nın 32 askeri unsurunu hedef aldığını ifade eden Konaşenkov, bunlar arasında Novomikhailovka yakınında 1 Buk-M1 hava savunma sistemi, Zolotarevka yakınlarındaki S-300 hava savunma sistemi yönlendirilmesi için bir radar sistemi ve ayrıca 1 komuta merkezinin yer aldığını aktardı. Konaşenkov ayrıca Berdyansk ve Melitopol yakınlarında Ukrayna’ya ait 2 insansız hava aracının vurulduğunu kaydetti.



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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov,

'50 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi'

Konaşenkov, "Operasyon sırasında Ukrayna’ya ait toplamda 130 uçak ve 99 helikopter, 244 adet Buk-M1, Osa AKM, S300 hava savunma sistemi, 443 insansız hava aracı, 2 bin 139 tank ve diğer zırhlı araç, 241 çok namlulu roketatar sistemi, 917 obüs ve havan topu, 2 bin 46 özel askeri araç imha edildi" ifadelerini kullandı.

Dün Mariupol’de kuşatılan bir fabrikadaki Ukrayna askerlerinin kaçma girişiminin başarısız olduğunu söyleyen Konaşenkov, "Zırhlı araçlara binen 100 kadar Ukraynalı askerden oluşan bir grup, fabrikadan çıkmaya ve şehri kuzey yönünde terk etmeye çalışırken engellendi. 3 Ukrayna tankı, 5 piyade savaş aracı, 7 araç ve 50 kadar asker etkisiz hale getirildi. 42 Ukraynalı asker de gönüllü olarak silahlarını bıraktı ve teslim oldu" dedi.