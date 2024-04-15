Rusya ile İsrail 'İran'a saldırıyı' görüştü: Anlaşmazlıklar diplomasiyle çözülmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ve Katar ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı. Bölgede gerginliğin yayılmaması için İsrail'in bir an önce dizginlenmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "İslam dünyası birlik ve gayretlerini artırmalı" dedi.