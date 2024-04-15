Rusya ile İsrail 'İran'a saldırıyı' görüştü: Anlaşmazlıklar diplomasiyle çözülmeli

Rusya Güvenlik Konseyinin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Patruşev ve Hanegbi telefon görüşmesi yaptı.
Rusya'dan İsrail'e: Anlaşmazlıklar diplomasiyle çözülmeli
İran ile İsrail arasında neler oluyor?
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general toplam 7 kişi ölmüştü.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.
İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.
İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.