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Rusya ile İsrail 'İran'a saldırıyı' görüştü: Anlaşmazlıklar diplomasiyle çözülmeli

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, telefon görüşmesinde İsrail ile İran arasındaki gerilimi ele aldı. Patruşev, 'anlaşmazlıkların yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduklarını" vurguladı.

20:44 - 15/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 20:52 - 15/04/2024 Pazartesi
AA
İsrail Başbakanı Netanyahu - Rusya Devlet Başkanı Putin (Foto: Arşiv)
İsrail Başbakanı Netanyahu - Rusya Devlet Başkanı Putin (Foto: Arşiv)

Rusya Güvenlik Konseyinin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Patruşev ve Hanegbi telefon görüşmesi yaptı.

Rusya'dan İsrail'e: Anlaşmazlıklar diplomasiyle çözülmeli

Orta Doğu'daki gerginliğin ele alındığı görüşmede, Patruşev,
"gerilimin daha da artmasının önlenmesi amacıyla tüm tarafların itidalli davranması gerektiğini ve Rusya'nın, anlaşmazlıkların yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduğunu"
vurguladı.

İran ile İsrail arasında neler oluyor?

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.



#Rusya
#İsrail
#İran
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