Dünya Rusya ile ortak devriye başladı Türk ve Rus askeri konvoylar sınırda buluştu
ASYA

Rusya ile ortak devriye başlıyor: Türk ve Rus askeri konvoylar sınırda buluşuyor

Rusya ile ortak devriye başladı: Türk ve Rus askeri konvoylar sınırda buluştu

Rusya ile yapılacak olan ortak devriye, Soçi mutabakat kapsamında belirlenen güvenli bölgede gerçekleştirilecek. Türk ve Rus askeri konvoylar devriye için sınırda buluştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
TSK ve Rus unsurları, Derbesiye kırsalında kara devriyesi gerçekleştiriyor.
TSK ve Rus unsurları, Derbesiye kırsalında kara devriyesi gerçekleştiriyor.

Suriye'de "güvenli bölge" uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilecek ilk ortak kara devriyesi başladı.

  • Mardin'in Kızıltepe ilçesinin 20 kilometre batısındaki Sevimli köyü mevkisinden Türk bayraklı zırhlı araçlardan oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek Rus askeri konvoyuyla buluştu.

Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip ediyor.

TSK ve Rus unsurları, Derbesiye kırsalında kara devriyesi gerçekleştiriyor.

Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip ediyor.

Fırat'ın doğusunda Türk ve Rus askerlerince ilk ortak kara devriyesi başladı
FOTOĞRAF 8
Title
Mardin'in Kızıltepe ilçesinin 20 kilometre batısındaki Sevimli köyü mevkisinden Türk bayraklı zırhlı araçlardan oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek Rus askeri konvoyuyla buluştu.
Title
TSK ve Rus unsurları, Derbesiye kırsalında kara devriyesi gerçekleştiriyor.
Title
Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip ediyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Fırat'ın doğusunda Türk ve Rus askerlerince ilk ortak kara devriyesi başladı
Suriye'de 'güvenli bölge' uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladı.


Türk-Rus ortak devriyesi öncesi sınır hattına tank sevkiyatı yapıldı
GÜNDEM
Türk-Rus ortak devriyesi öncesi sınır hattına tank sevkiyatı yapıldı

Hulusi Akar: Türkiye-Rusya ortak devriyeleri önümüzdeki günlerde başlıyor
GÜNDEM
Hulusi Akar: Türkiye-Rusya ortak devriyeleri önümüzdeki günlerde başlıyor
İlker Başbuğdan flaş açıklamalar

İlker Başbuğ'dan flaş açıklamalar

'Barış Pınarı Harekatı terör örgütü PYD'nin bitmesi demektir'.
Ortak devriye başladı

Ortak devriye başladı

Türk ve Rus askeri konvoylar devriye için sınırda buluşuyor.
Yağmur bitti pastırma yazı geliyor

Yağmur bitti pastırma yazı geliyor

Sıcaklıklar tekrar 20 derecenin üzerini görecek.
Yetim dostu cami

Yetim dostu cami

Kasap İlyas Camii'nde sıcacık bir iyilik hareketi.
'Çitlere elektrik verelim'

'Çitlere elektrik verelim'

​Yunan parlamenterden insanlık dışı talep.
İran devi Van'da fabrika kuracak

İran devi Van'da fabrika kuracak

Ortadoğu'nun en büyüğü ​200 milyon dolarlık yatırımla bin kişiyi istihdam edecek.
İlkokul mezunu sahte dişçi yakalandı

İlkokul mezunu sahte dişçi yakalandı

Hasta kılığına giren polisler tarafından gözaltına alındı.
Kandil<br> SİHA'larla vuruldu

Kandil
SİHA'larla vuruldu

​Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Kar geliyor

Kar geliyor

​Akşam saatlerinden itibaren yağması bekleniyor.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

ABD petrolün<br>tazminatını öder

ABD petrolün
tazminatını öder

​Trump yönetimi, petroller için Suriye'ye yeniden asker gönderdi.
Çakara sıfır tolerans

Çakara sıfır tolerans

​Hakimi de savcısı da durduruldu.
Boğazlar<br>kesintisiz izlenecek

Boğazlar
kesintisiz izlenecek

Milli teknoloji sistemi 2 boğaza da yerleştirildi.
AB kesenin <br>ağzını açtı

AB kesenin
ağzını açtı

Brüksel, Suriyeli mülteciler için 663 milyon euro gönderiyor.
HDP'li başkan terörden gözaltında

HDP'li başkan terörden gözaltında

​Van'ın Saray ilçesinde belediye başkanı dahil 15 kişiye operasyon.
ABD'yi uyardık<br> davetimiz geçerli

ABD'yi uyardık
davetimiz geçerli

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye tepki.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.