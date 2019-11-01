Dünya Rusya ile ortak devriye tamamlandı Türk ve Rus askeri konvoylar sınırda buluştu
ASYA

Rusya ile ortak devriye tamamlandı: Türk ve Rus askeri konvoylar sınırda buluştu

Rusya ile ortak devriye tamamlandı: Türk ve Rus askeri konvoylar sınırda buluştu

Rusya ile yapılacak olan ortak devriye, Soçi mutabakat kapsamında belirlenen güvenli bölgede gerçekleştirildi. Türk ve Rus askeri konvoylar devriye için sınırda buluştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
TSK ve Rus unsurları, Derbesiye kırsalında kara devriyesi gerçekleştiriyor.
TSK ve Rus unsurları, Derbesiye kırsalında kara devriyesi gerçekleştiriyor.

Suriye'de "güvenli bölge" uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilecek ilk ortak kara devriyesi tamamlandı.

Ortak devriye yapılan bölge.
  • Mardin'in Kızıltepe ilçesinin 20 kilometre batısındaki Sevimli köyü mevkisinden Türk bayraklı zırhlı araçlardan oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek Rus askeri konvoyuyla buluştu.

Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip ediyor.

TSK ve Rus askerleri, Derbesiye kırsalında kara devriyesi gerçekleştirdi.

Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip etti.

Fırat'ın doğusunda Türk ve Rus askerlerince ilk ortak kara devriyesi başladı
FOTOĞRAF 8
Title
Mardin'in Kızıltepe ilçesinin 20 kilometre batısındaki Sevimli köyü mevkisinden Türk bayraklı zırhlı araçlardan oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek Rus askeri konvoyuyla buluştu.
Title
TSK ve Rus unsurları, Derbesiye kırsalında kara devriyesi gerçekleştiriyor.
Title
Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip ediyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Fırat'ın doğusunda Türk ve Rus askerlerince ilk ortak kara devriyesi başladı
Suriye'de 'güvenli bölge' uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladı.

Türk-Rus ortak devriyesi öncesi sınır hattına tank sevkiyatı yapıldı
GÜNDEM
Türk-Rus ortak devriyesi öncesi sınır hattına tank sevkiyatı yapıldı

Hulusi Akar: Türkiye-Rusya ortak devriyeleri önümüzdeki günlerde başlıyor
GÜNDEM
Hulusi Akar: Türkiye-Rusya ortak devriyeleri önümüzdeki günlerde başlıyor
Maltepede çöp krizi büyüyor

Maltepe'de çöp krizi büyüyor

​Yollara taşan çöpler ve etrafı saran koku vatandaşı isyan ettirdi.
İBBnin zaten öyle bir yetkisi yok

İBB'nin zaten öyle bir yetkisi yok

Bakan Kurum'dan Boğaziçi'nde imar yetkisine ilişkin açıklama.
Serbest kalır kalmaz aynı suçu işledi

Serbest kalır kalmaz
aynı suçu işledi

14 ayrı hırsızlık olayından suç kaydı bulundu.
PKK da DEAŞ gibi yakarak öldürdü

PKK da DEAŞ gibi yakarak öldürdü

​2 yılda işkence ile şehit ettiği muhalif sayısı 110'u aştı.
Belediye servis <br>aracı kaza yaptı

Belediye servis
aracı kaza yaptı

Çankaya Belediyesi'nin servis aracının devrilmesi sonucu 30 kişi yaralandı.
Soruşturmada<br>yeni perde

Soruşturmada
yeni perde

​Senatonun üçte ikisinin oy kullanması gerekiyor.
Tam 2 ay oldu

Tam 2 ay oldu

​HDP önündeki evlat nöbeti aralıksız devam ediyor.
İlker Başbuğ'dan flaş açıklamalar

İlker Başbuğ'dan flaş açıklamalar

'Barış Pınarı Harekatı terör örgütü PYD'nin bitmesi demektir'.
Ortak devriye<br>tamamlandı

Ortak devriye
tamamlandı

Türk ve Rus askerinin katıldığı devriye 4 saat sürdü.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

Yetim dostu cami

Yetim dostu cami

Kasap İlyas Camii'nde sıcacık bir iyilik hareketi.
Kendimi ve<br> 2 çocuğumu patlatacaktım

Kendimi ve
2 çocuğumu patlatacaktım

DEAŞ'lı kadın teröristten korkunç itiraf.
Balıkçıları<br> rahatlatan karar

Balıkçıları
rahatlatan karar

Eminönü'nde balık ekmek satan tekneler için mahkeme kararını verdi.
Yağmur bitti pastırma yazı geliyor

Yağmur bitti pastırma yazı geliyor

Sıcaklıklar tekrar 20 derecenin üzerini görecek.
'Çitlere elektrik verelim'

'Çitlere elektrik verelim'

​Yunan parlamenterden insanlık dışı talep.
İran devi Van'da fabrika kuracak

İran devi Van'da fabrika kuracak

Ortadoğu'nun en büyüğü ​200 milyon dolarlık yatırımla bin kişiyi istihdam edecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.