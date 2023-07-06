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Dünya

Rusya ile Ukrayna arasında esir takası

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi yapıldığı belirtildi. Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takasında 47 Ukraynalı ile 45 Rus asker serbest bırakıldı.

16:38 . 6/07/2023 الخميس
AA
Rusya ve Ukrayna arasında esir takası

Rusya ve Ukrayna arasında esir takası

Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takasında 47 Ukraynalı ile 45 Rus asker serbest bırakıldı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “45 Rus askeri Ukrayna esaretinden evlerine döndü. Serbest bırakılanlara gerekli tıbbi ve psikolojik yardım sağlanıyor, kısa sürede tedavi ve rehabilitasyon için Rusya Savunma Bakanlığına bağlı tıbbi kurumlara götürülecekler.” ifadesi kullanıldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya paylaşımda, 45 asker ve 2 sivili Rus esaretinden kurtarmayı başardıklarını aktardı.

Salıverilenler arasında yaralı askerlerin de olduğuna işaret eden Yermak, Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Karargahı’yla birlikte Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin tüm esirleri kurtarma hedefini yerine getirmeye devam ettiğini kaydetti.



#Rusya
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