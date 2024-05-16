|
Dünya

Rusya İngiltere'nin savunma ataşesini sınır dışı ediyor

Rusya, İngiltere'nin Moskova'daki savunma ataşesini sınır dışı edeceğini bildirdi. Gerekçe olarak 'İngiltere'nin, Londra'daki Rusya Büyükelçiliği Savunma Ataşesine yönelik aldıkları hasmane ve temelsiz karar' gösterildi. İki ülke arasındaki ilişkilerin 'onarılamaz zarar gördüğü' vurgulanırken, "Sorunu tırmandırmayı başlatanlar, daha sonraki misilleme adımları konusunda bilgilendirilecek" denildi.

19:23 - 16/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 19:42 - 16/05/2024 Perşembe
AA
İngiltere Başbakanı Sunak - Rusya Devlet Başkanı Putin
İngiltere Başbakanı Sunak - Rusya Devlet Başkanı Putin

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği temsilcisinin bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

İngiltere'nin kararı sonrası tansiyon yükseldi

İngiliz yetkililerin Rusya aleyhinde aldığı kararların eleştirildiği açıklamada,
“İngiltere'nin, Londra'daki Rusya Büyükelçiliği Savunma Ataşesine yönelik aldıkları hasmane ve temelsiz karar nedeniyle temsilciye sert bir protesto notası verildi.”
ifadesi kullanıldı.

"Onarılamaz zararlar" vurgusu

Açıklamada, söz konusu adımların iki ülke arasındaki ilişkilere “onarılamaz zararlar” verdiği vurgulanarak,
“Temsilciye, bu adımı belirgin bir Rus düşmanlığına sahip, siyasi amaçlı bir eylem olarak gördüğümüzü vurguladık.”
denildi.

"Misilleme adımları konusunda bilgilendirilecekler"

Temsilciye, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliğindeki savunma ataşesinin sınır dışı edileceği bilgisinin de verildiği aktarılan açıklamada,
“İngiliz tarafının 8 Mayıs'ta açıkladığı Rusya karşıtı düşmanca eylemlere tepkimiz bu adımla bitmeyecek. Sorunu tırmandırmayı başlatanlar, daha sonraki misilleme adımları konusunda bilgilendirilecek.”
ifadelerine yer verildi.

Moskova-Londra hattında gerilimin nedeni ne?

İngiltere Dışişleri, İçişleri ve Savunma bakanlıkları, 8 Mayıs'ta yaptıkları ortak açıklamada, Rusya'nın kötü niyetli istihbarat faaliyetlerini gerekçe göstererek bu ülkenin savunma ataşesini sınır dışı edeceğini, Rusya bağlantılı bazı mülklerin diplomatik statüsünü kaldıracağını ve Rus diplomatik vizelerinin süresini sınırlayacağını bildirmişti.



#Rusya
#İngiltere
#Moskova
#Büyükelçi
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ezan saatleri | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il namaz vakitleri