Rusya İngiltere'nin savunma ataşesini sınır dışı ediyor

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Kraliyet Deniz Piyadeleri için 6 yeni savaş gemisi inşa edeceklerini bildirdi. İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da daha güvenli bir gelecek için Kraliyet Donanması gemi inşa programının 28 gemi ve denizaltıya çıkarılacağı ve bu gemilerin 6'sını savaş gemilerinin oluşturacağı kaydedildi.