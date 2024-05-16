Rusya İngiltere'nin savunma ataşesini sınır dışı ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği temsilcisinin bakanlığa çağrıldığı belirtildi.
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Moskova-Londra hattında gerilimin nedeni ne?
İngiltere Dışişleri, İçişleri ve Savunma bakanlıkları, 8 Mayıs'ta yaptıkları ortak açıklamada, Rusya'nın kötü niyetli istihbarat faaliyetlerini gerekçe göstererek bu ülkenin savunma ataşesini sınır dışı edeceğini, Rusya bağlantılı bazı mülklerin diplomatik statüsünü kaldıracağını ve Rus diplomatik vizelerinin süresini sınırlayacağını bildirmişti.