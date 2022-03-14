Dünya Rusya Instagramın fişini çekti Sosyal medya uygulaması tamamen kapatıldı
AVRUPA SOSYAL MEDYA

Rusya Instagram'ın fişini çekti: Sosyal medya uygulaması tamamen kapatıldı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), ülkede daha önce kısıtlanan sosyal medya uygulaması Instagram’ın tamamen kapatıldığını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Rusya Instagramın fişini çekti: Sosyal medya uygulaması tamamen kapatıldı
Arşiv

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından askeri personel de dahil olmak üzere Ruslara yönelik şiddet eylemleri gerçekleştirme çağrılarının yayılması nedeniyle Rusya’da sosyal ağa erişim sınırlandırmıştı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yapılan açıklamada, yeni bir kararla sosyal medya uygulaması Instagram’ın ülkede gece yarısından itibaren tamamen kapatıldığı ifade edildi

İHA

Roskomnadzor, Instagram’a erişimin engellenmesiyle ilgili mesajında, Rusya’nın VKontakte ve Odnoklassniki sosyal ağları da dahil olmak üzere kendi rekabetçi internet platformlarına sahip olduğunu hatırlatarak, "Bu internet ortamlarına geçişinizin hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini ve gelecekte iletişim ve iş yapmak için yeni fırsatlar keşfedeceğinizi umuyoruz" dedi.

Rusya’da Instagram’a erişim yasaklandı
DÜNYA
Rusya’da Instagram’a erişim yasaklandı
Alanyada Arda Güler farkı

Alanya'da Arda Güler farkı

​Arda Güler'in yıldızlaştığı maçta Fenerbahçe 5-2 kazandı.
Yaralı askerlere ziyaret

Yaralı askerlere ziyaret

Zelenskiy: En iyi hediye zaferimiz olacak.
İBB hocasından nikah töreninde alkol servisi: Seküler dostlarımıza borcumuzdur

Öğrencilere burs desteği başlıyor

Öğrencilere burs desteği başlıyor

​Türkiye'ye model olabilecek bir projeye daha imza attı.

​F.Bahçe'nin genç yıldız adayı geceye damga vurdu.

Dünya yıldızları ıslıklandı

Dünya yıldızları ıslıklandı

Devler Ligi'nden elenen PSG'de büyük kriz.

Erdoğan - Miçotakis görüşmesinin ayrıntıları belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.