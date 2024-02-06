Rusya İsrailli Büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığına çağırdı: Kışkırtıcı açıklamalar yaptı

Rusya, bir gazeteye verdiği röportajda Uluslararası Holokost'u Anma Günü'nün Rusya'da resmen ilan edilmediği yorumunda bulunan İsrail'in Moskova Büyükelçisi Simona Halperin'i, Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Yaklaşık bir buçuk saat bakanlık binasında kalan Halperin, bakanlıktan hiçbir açıklama yapmadan ayrıldı.

"İsrail Büyükelçisi kışkırtıcı açıklamalar yaptı"

Konuyla ilgili dün açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrailli Büyükelçi'ye tepki göstermiş, “İsrail Büyükelçisi röportajında Rusya'ya yönelik kabul edilemez ve kışkırtıcı açıklamalar yaptı. İlk önce Rusya'nın da inisiyatifiyle 27 Ocak Uluslararası Holokost'u Anma Günü'nün BM Genel Kurulunca ilan edildiğini hatırlatmakta yarar var. Bu tarih tesadüfen seçilmedi. Aynı gün 1945'te Kızıl Ordu, Polonya'daki Auschwitz-Birkenau Toplama Kampı'nı Nazilerden kurtardı. Bu bilgiler büyükelçinin açıklamalarının saçma olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullanmıştı.

Letonya, Litvanya ve Estonya maslahatgüzarları da Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Letonya, Litvanya ve Estonya maslahatgüzarları da Rusya'da önümüzdeki 15 Mart tarihinde yapılması planlanan başkanlık seçimleri nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ilgili maslahatgüzarların ülkelerinde kurulacak olan seçim sandıklarıyla ilgili bakanlığa çağırıldığını söyleyerek, "6 Şubat tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı, Letonya, Litvanya ve Estonya makamlarının mart ayında yapılacak Devlet Başkanlığı seçimleri sırasında Vilnius, Riga ve Tallinn'deki Rus büyükelçiliklerindeki seçim sandıklarında güvenliğin sağlanmasına yönelik birçok kez iletilen taleplerine gerektiği gibi yanıt verilmemesi nedeniyle Baltık devletlerinin Moskova'daki maslahatgüzarlarını çağırdı” ifadelerini kullandı.

Seçimler sırasında ilgili ülkelerden seçim güvenliğini sağlamasını talep ettiklerini belirten Zaharova, "Bu bağlamda Letonya, Litvanya ve Estonya yetkililerinden, oy verme döneminde seçmenlerin ve Rusya büyükelçiliklerinin çalışanlarının güvenliğini sağlamak için gerekli tüm adımları atması talep edildi” dedi.







