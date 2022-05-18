Rusya: İsveç'in NATO üyeliğine tepkimiz bu ülkeye silah konuşlandırılmasına bağlı

Rus tarafının, İsveç'in Kuzey Atlantik İttifakı'na katılımı konusundaki tutumuna ilişkin bir çok defa resmi açıklamalar yaptığına işaret edilerek, bu tutumun, "ulusal güvenliği sağlama yolları konusundaki seçimin her devletin egemenlik hakkı olduğu ancak bunun diğer ülkelerin güvenliğine tehdit oluşturmaması gerektiği" görüşüne de dayandığı kaydedildi.

Açıklamada, “Askeri-teknik yönler de dahil olmak üzere tepkimiz ve olası misilleme önlemlerimiz, İsveç topraklarında yabancı askeri üsler ve saldırı silah sistemleri konuşlandırılması dahil İsveç'in Kuzey Atlantik İttifakı'na entegrasyonunun gerçek sonuçlarına bağlı olacaktır." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın, Kuzey Avrupalı komşu ülkelerinin girişimiyle Baltık Denizi Devletleri Konseyi ve Arktik Konseyi de dahil olmak üzere bölgesel iş birliği yapılarının, dünyanın daha önce istikrarlı olan bu bölgesindeki durumu daha da kötüleştireceği vurgulandı.

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FOTOĞRAF 9 Türkiye’nin en büyük deri üretim merkezlerinden birisi olan 33 bin nüfuslu Bolu’nun Gerede ilçesinde faaliyet gösteren Gerede Deri Sanayi’deki 120 işletme, Rusya-Ukrayna savaşı krizini en az zararla atlatıyor. Faaliyet gösterdiği yıllar içerisinde dünyanın farklı bölgelerinde pazar oluşturmayı başaran ve daha önceki yaşadığı krizlerden ders çıkararak iç pazar dinamiklerini kullanmayı öğrenen Gerede Deri Sanayi, yeni yatırımlarla günlük 500 ton kapasiteyle Türkiye’de büyükbaş hayvan derisinden ayakkabılık deri üretiminin merkezi haline gelmeyi hedefliyor.<br> Gerede Deri Sanayi’de 120 işletmenin faaliyet gösterdiğini söyleyen Türkiye Deri Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Ersin Kaşka, \"Pandemiye rağmen bugünkü yerinden 54 firmamız Deri OSB’ye taşındı. Avrupa Birliği standartlarında deri fabrikalarımızı yaptık. Şuan deri sektöründe ciddi anlamda pay sahibiyiz. Türkiye’deki diğer bölgelerle kıyasladığımızda ayakkabı deri üretiminin yüzde 40’ı Gerede’de gerçekleştirilmekte. Diğer bölgelere baktığımız zaman ham deriden bitmiş deriye kadar günlük yaklaşık 350 deri imalatı yapılmakta. Yeni organizede yapılan fabrikalarla beraber bir iki yıl içerisinde Gerede, 500 ton kapasiteyle Türkiye’de büyükbaş hayvan derisinden ayakkabılık deri üretiminin en fazla olduğu derinin merkezi haline gelecek\" dedi. Deri sektörünün 1990’lı yıllardan bu yana iç ve dış koşullar sebebiyle birçok krizle karşılaştığını belirten Kaşka, dünyayı etkileyen Rusya-Ukrayna savaşının Geredeli dericileri kısmen etkilediğini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı: \"Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş sebebiyle yaşananlar bizim için yeni değil. Sektör, yaşadığı onlarca krizle birlikte sürekli öğrenerek yoluna devam etti. İlla ki etkilendik. Çünkü Gerede Deri Sanayi’nin dinamiklerinde dolaylı ve dolaysız ihracat var. Direkt ihracat yapan firmalarımız kısmen etkilendi. Kısmen etkilenmesinin sebebi de, dünyanın en büyük deri fuarlarına stant açarak, pazar çeşitliliğini sağlamışlardı. Çok fazla etkilenmediğimiz rakamlardan da ortaya çıkıyor. 2022 yılı ocak ve mart ayında toplam 69 milyon dolar değerinde yarı işlenmiş ve bitmiş deri ihracatı gerçekleştirildi. 2021 yılının aynı dönemine oranla yüzde 37,3’lük bir artış oldu. 24 Şubat’ta başlayan savaşa rağmen mart ayında 27,8 milyon dolar değerinde yarı işlenmiş ve bitmiş deri ihracatı gerçekleştirdik. Dolayısıyla 2021 mart ayına kıyasla yüzde 22,5 oranında artış oldu. Rusya-Ukrayna savaşı üretimimizde gerilemeye yol açmamış gibi gözüküyor. Tabii ki çok etkilenmedik değil. Sadece biz değil, dünyadaki deri sektörü, Rusya ve Ukrayna büyük bir pazar olduğu için etkilendiler. Ama deri sektörü 80 milyonluk ülke nüfusuna baktığımız zaman iç pazarın dinamiklerini ciddi anlamda kullanabiliyor\" Rusya-Ukrayna krizini fırsata çevirdiler: Tükiye'yi giydiren ilçe Bolu'nun dünyaya deri ihracatı yapan önemli merkezlerinden birisi olan Gerede ilçesi, günlük 500 ton kapasiteyle, Türkiye'de ayakkabılık deri üretiminin merkezi haline gelmeyi hedefliyor. BiP'te paylaş

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