Rusya: Kiev'e saldırı silahı yardımı felakete neden olur

“Washington ve NATO ülkeleri şehirleri vurmak için kullanılacak silahları tedarik ederse ve tehdit ettikleri gibi topraklarımızı ele geçirmeye çalışırsa, bu daha güçlü silahlar kullanılarak misilleme önlemleri alınmasına yol açacaktır” ifadelerini kullandı. Volodin, Avrupa ülkelerinin milletvekillerini ve ABD Kongre üyelerini, “İnsanlığa karşı sorumluluklarının farkına varmalılar”