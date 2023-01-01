Rusya: Kiev'e saldırı silahı yardımı felakete neden olur

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Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin
ABD ve Avrupa Birliği’nin dünyayı ‘korkunç bir savaşa’ sürüklediğini söyleyen Volodin, “Washington ve Brüksel, kararlarıyla dünyayı korkunç bir savaşa sürüklüyor. Yalnızca Kiev rejimi tarafından kullanılan askeri ve kritik altyapıya yönelik saldırıların gerçekleştirildiği askeri harekattan tamamen farklı bir savaşa” diye konuştu.
Volodin, açıklamasını şöyle sürdürdü:“Rus silahlarının teknolojik üstünlüğü göz önüne alındığında, bu tür kararlar alan yabancı politikacıların, aldıkları kararların ülkelerini yok edecek küresel bir trajediyle sonuçlanabileceğini anlamaları gerekiyor.”