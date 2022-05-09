Dünya Rusya Kırım üzerinden karar koridorunu sağlamaya çalışıyor
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Rusya Kırım üzerinden karar koridorunu sağlamaya çalışıyor

Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Oleksandr Motuzyanik, Rus ordusunun son 24 saatte Harkiv ve Donetsk bölgelerine 48 hava saldırısı düzenlediğini belirterek "Rus yönetimi, işgal altındaki toprakları Rusya'ya entegre etme yönünde adımlar atıyor." dedi.

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Haber Merkezi AA
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Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Oleksandr Motuzyanik, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna ve Rusya arasında 2 aydan fazla devam eden savaşa dair bilgi paylaştı.

Rus ordusunun ülkesine yönelik saldırılara devam ettiğini ifade eden Motuzyanik, "Rus askerlerin, Donetsk ve Slobojansk yönlerinde yoğunluğu görülüyor. Harkiv ve Donetsk bölgelerindeki unsurlara yönelik son 24 saatte 48 uçak saldırısı düzenlendi. Ayrıca, Mıkolayiv ve Odessa bölgelerindeki unsurlara yönelik 5 hava saldırısı yapıldı." dedi.

Hedef sivil altyapı

Rusya'nın Karadeniz'den yüksek hassasiyetli füzeleri Ukrayna topraklarındaki askeri ve sivil unsurlara yönelik kullanma tehdidinin olduğuna dikkati çeken Motuzyanik, Rus askeri güçlerinin Ukrayna'daki sivil altyapı ve sivillerin yaşadığı bölgelere saldırılara devam ettiğini aktardı.

Rusya Kırım üzerinden karadan koridor sağlayacak

"Rus yönetimi, işgal altındaki toprakları Rusya'ya entegre etme yönünde adımlar atıyor. Rusya, Ukrayna'nın doğusunda ilerleme yönündeki operasyona devam ediyor. Hedefleri, Donetsk, Luhansk ve Herson bölgelerinin toprakları üzerinde tam kontrol sağlamak ve geçici olarak işgal edilen Kırım'dan karadan koridor sağlamaktır."

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